Globale Expansion von REC: Neuer Photovoltaik-Technologiepartner gesucht

Der Photovoltaik-Zulieferer Meyer Burger hat bekannt gegeben, dass die REC Group und Meyer Burger keine weitere Zusammenarbeit aufnehmen werden. Trotz der Ankündigung will die REC Group ihre Pläne für die Unternehmensexpansion fortführen und führt intensive Gesprächen mit mehreren anderen Technologiepartnern.

Die REC Group versichert ihren Kunden und Partnern, dass die jüngste Erklärung des Photovoltaik-Zulieferers Meyer Burger Technology AG keine Auswirkungen auf die bereits bestehende Produktion von 600 MW jährlich für HJT-Zellen und -Modulen haben wird. Diesbezüglich wird die Zusammenarbeit von REC mit Meyer Burger als Zulieferer fortgeführt. Die globale Expansion von REC ist auch nicht gefährdet.

Das REC Alpha Solarmodul erhielt erst diese Woche den begehrten Intersolar Award 2020 in der Kategorie „Photovoltaik“. Die kürzlich angekündigte ProTrust-Garantie sowie der Produktionsstart der 72-Zellen-Variante unterstreichen laut REC ebenfalls die vielseitigen Vorteile, sich für REC Alpha zu entscheiden. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich den Meilenstein von 10 GW installierter Photovoltaik-Leistung übertroffen und wurde in der jährlich erscheinenden DNV-GL PV Module Reliability Scorecard zum fünften Mal in Folge als Top-Performer anerkannt. All dies bestätigt, dass REC für eine kompromisslose Qualität und langfristige Modulzuverlässigkeit steht.

Neue Lieferanten gesucht

Für die zukünftige globale Expansion von REC, wie die potenzielle Produktionsstätte in Frankreich, über die kürzlich in der Presse berichtet wurde, ist REC nicht auf die Zulieferung von Meyer Burger angewiesen. Entsprechend befindet sich REC in intensiven Gesprächen mit mehreren anderen Technologiepartnern, welche die langfristigen Anforderungen von REC in Bezug auf Kostenstruktur und Leistung besser erfüllen können. Neue Spitzenlieferanten sind der Schlüssel, um die innovative Produktlinie REC Alpha weiterzuentwickeln, neue Maßstäbe in der Solartechnologie zu setzen und die zukünftige Expansionsstrategie des Unternehmens voranzutreiben.

Mit Blick auf die Zukunft erklärt Steve O’Neil, CEO von REC Group: „Die Technologie in der Solarbranche verändert sich sehr schnell. Dabei können Innovationen viele Ursprünge haben. In unserer 24-jährigen Geschichte hat REC immer wieder die einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, wichtige PV-Entwicklungen früh zu erkennen und diese Konzepte vom Labor bis zur Massenproduktion zu entwickeln. Mit unserem starken und beständigen globalen Netzwerk von Kunden und Vertriebspartnern können wir solche Fortschritte in kurzer Zeit kommerzialisieren. Diese Innovationsstärke von REC trägt dazu bei, den Markt voranzutreiben, Verbraucher in ihrer Energieunabhängigkeit zu stärken, neue Industriestandards zu setzen und so eine Energiewende zu unterstützen.“

3.7.2020 | Quelle: REC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH