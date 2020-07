Photovoltaik-Solarparks in den USA: hep erwirbt Mehrheitsbeteiligung

Der Spezialist für Solarparks und Solarinvestments hep vertieft mit einer Mehrheitsbeteiligung an dem Solarunternehmen ReNew Petra seine Aktivitäten auf dem US-amerikanischen Solarmarkt. Nach der Übernahme des US-Projektentwicklers Peak Clean Energy im April dieses Jahres ist das bereits die zweite Erweiterung für den Standort Nordamerika.

ReNew Petra erwirbt Solarprojekte, die sich bereits in fortgeschrittenen Planungsstadien oder kurz vor Baureife befinden und vollendet und baut diese. Mit rund 40 Mitarbeitenden hat das Unternehmen seit 2016 Photovoltaik-Solarparks in den USA mit einer Leistung von über 100 Megawatt entwickelt und gebaut.

Durch die Mehrheitsbeteiligung erhält hep Zugriff auf die Kernkompetenz des US-Unternehmens: Den Bau von Photovoltaik-Solarparks. Aktuell hält ReNew Petra Baulizenzen in 14 US-amerikanischen Staaten. Auch die Wartung von sich im Betrieb befindenden Parks gehört zum Portfolio des mittelständischen Unternehmens aus North Carolina.

Bereits im Juli 2019 hatte hep eine strategische Partnerschaft mit ReNew Petra geschlossen. Diese Partnerschaft will das Unternehmen durch die Übernahme der Anteile stärken und konsequent weiterführen. Dies ermöglicht es hep in den nächsten drei Jahren, in lukrative Photovoltaik-Solarparks in den USA in Höhe von 300 MW zu investieren.

Mehrheitsbeteiligung für umfassende Gestaltungsmöglichkeiten

„Mit der Beteiligung setzen wir ein klares Zeichen, dass wir zukünftig noch stärker auf dem US-amerikanischen Solarmarkt aktiv sein werden. Dieser ist schließlich der zweitgrößte Solarmarkt weltweit“, sagt Christian Hamann, Mitbegründer und CEO von hep.

Durch die nun erworbene Mehrheitsbeteiligung erhält der baden-württembergische Experte für Solarparks und Solarinvestments umfassende Gestaltungsmöglichkeiten. Neben drei Aufsichtsratssitzen nimmt hep operativen Einfluss in den Bereichen Projektentwicklung, Bau und Betrieb von Solarparks. „Unsere Teams aus den Bereichen EPC und O&M sind bereits im Austausch mit den neuen Kollegen von ReNew Petra. Zukünftig werdne wir diese Zusammenarbeit intensivieren. Wir werden die Qualitätssicherung vom Hauptsitz in Baden-Württemberg übernehmen“, erklärt Alexander Zhou, Senior Vice President North America.

Aktuelle Investitionsmodelle für deutsche Investoren

Zugriff auf die Projektentwicklung in den USA und somit auch auf die ReNew Petra Projekte hat auch der aktuelle Projektentwicklungsfonds von hep. Zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fonds einsteigt, liegt bereits eine positive Machbarkeitsstudie vor. Nach Erhalt aller Genehmigungen und nach der Regelung von Netzeinspeisung und Stromabnahme jedoch vor Beginn der Landaufbereitung und anschließendem Bau des Photovoltaik-Solarparks in den USA wird bereits verkauft.

Projekte, die den Status der Baureife erlangen, erwirbt mittelbar der Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“. Zum jetzigen Zeitpunkt investiert die Beteiligung mittelbar in vier US-Projekte, die ReNew Petra entwickelt hat und gegenwärtig baut.

8.7.2020 | Quelle: hep | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH