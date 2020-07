Nordex: Großauftrag für 312-MW-Windpark in Spanien

In der Region Kastilien-La Mancha entsteht der bislang größte Windpark in Spanien, dessen erzeugter Strom zum Marktpreis verkauft wird. Nordex liefert die Windenergieanlagen für den israelischen Stromerzeuger Enlight Renewable Energy.

Die Nordex Group hat Ende Juni einen Großauftrag aus Spanien erhalten: Die Gruppe liefert und errichtet Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit Betriebsmodus von 4,8 MW für den 312-MW-Windpark „Gecama“. Kunde ist der unabhängige israelische Stromerzeuger mit erneuerbaren Energien, Enlight Renewable Energy. „Gecama“ ist für das in Israel und Europa tätige Unternehmen der erste Windpark in Spanien und das erste gemeinsame Projekt mit der Nordex Group. Der Auftrag beinhaltet ebenfalls einen Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Das Projekt „Gecama“ entsteht in der Region Kastilien-La Mancha nahe der Stadt Cuenca. Die Nordex Group wird die Delta4000-Turbinen mit einer Nabenhöhe von 120 Metern auf Betontürmen installieren, die das Unternehmen selbst in seinem neuen spanischen Werk in Motilla del Palancar in Kastilien-La Mancha produzieren wird, das im August 2020 in Betrieb gehen wird.

Eigenfertigte Betontürme

Bereits seit 2006 setzt die Nordex Group neben Stahlrohr- und Hybridtürmen auch eigenfertigte, reine Betontürme ein. Mittlerweile hat die Nordex Group weit mehr als 1.000 Turbinen weltweit mit dieser Turmvariante errichtet. Die Maschinenhäuser und Rotorblätter fertigt die Nordex Group ebenfalls in Spanien. „Gecama“ wird der bisher größte Windpark in Spanien, dessen erzeugter sauberer Strom zum Marktpreis veräußert wird.

„Es freut uns, dass wir mit unserer Technologie in einem weiteren Projekt einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Windenergie in Spanien leisten können. Gern unterstützen wir Enlight bei ihrem ersten Windprojekt im Land und freuen uns, dass sich Israels größter Windparkentwickler und -betreiber für Anlagen der Delta4000-Serie entschieden hat. Neben den geringen Stromgestehungskosten und den hohen Erträgen eignet sich die N149/4.0-4.5 besonders gut aufgrund der lokalen Windverhältnisse“, so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.

Gilad Yavetz, Vorstandsvorsitzender von Enlight Renewable Energy, sagt: „Wir sind begeistert, die Nordex Group als unseren Lieferanten für den Windpark „Gecama“ zu haben. Die Nordex Group ist eines der erfolgreichsten und anerkanntesten Unternehmen, das über hohe Kapazitäten verfügt, um unsere Anforderungen auf dem schnell wachsenden europäischen Markt zu erfüllen. Das Projekt „Gecama“, der größte Windpark Spaniens, wird 260.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen und Emissionen von 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Dieses Projekt ist ein weiterer Erfolg auf unserem langen Weg“.

10.7.2020 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH