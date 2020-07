Photovoltaik zu Wärme: Familie spart Energiekosten

Wie sich die Photovoltaik auch zur Wärmegewinnung einsetzen lässt, zeigt der österreichische Technologieanbieter my-PV mit seinem Leistungssteller AC-Thor. Eine Familie in Österreich spare damit die Hälfte ihrer Energiekosten.

Dass die Photovoltaik auch zu Wärme werden kann, dafür macht sich der österreichische Technologieanbieter my-PV stark. Wie sich das auf die Energiekosten einer Familie auswirken kann, zeigt die Firma anhand eines Beispiels. So steuere der Photovoltaik-Power-Manager AC Thor die 11 kWp Photovoltaikanlage einer dreiköpfigen Familie in Oberösterreich, die ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmeter bewohnt.

Der Leistungssteller wandele den überschüssigen Solarstrom dabei in warmes Wasser und Raumwärme um. Bei der Familie aus Neuzeug habe das zwischen dem 1. Mai 2019 und dem 30. April 2020 zu einer Ersparnis von 49 Prozent der Energiekosten geführt (verglichen mit einer Wärmepumpe). In dem Niedrigenergiehaus gebe der Leistungssteller den überschüssigen Sonnenstrom an einen Elektroboiler und eine elektrische Fußbodenheizung ab. „Es ist ein Traum! Dank my-PV können wir unser Haus fast vollständig solarelektrisch betreiben und senken unsere Energiekosten um 49 Prozent“, freut sich der Bauherr.

Der Netzbezug war bei der Familie mit 7.658 Kilowattstunden (kWh) relativ gering. Sie versorge nämlich nicht nur die Beleuchtung und sämtliche Haushaltsverbraucher, sondern heize damit auch und bereite das Warmwasser auf. Zudem habe sie in dem Abrechnungszeitraum rund 6.700 kWh in das öffentliche Stromnetz gespeist.

Wie in Oberösterreich vorgeschrieben besitze die Familie zusätzlich eine nicht elektrische Heizung. Der Schwedenofen habe im Dezember und Januar 2020 einen knappen Festmeter Buchenholz im Wert von 80 Euro der Gemütlichkeit wegen verheizt. Die 80 Euro seien in der Stromjahresabrechnung von 670 Euro aber enthalten.

15.7.2020 | Quelle: my-PV GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH