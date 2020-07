Solarfolie von ICS soll hohe Erträge bringen

Das finnische Unternehmen ICS hat eine Folienlösung entwickelt, die die Erträge von Solarmodulen um zehn Prozent erhöhen kann. Der Grund ist eine starke Absorption des Licht mit einer effektiven Weiterleitung.

Eine Solarfolie, entwickelt von dem Unternehmen ICS Intelligent Control Systems, soll hohe Erträge bringen. Das verspricht die Firma anlässlich der Präsentation des neuen Produktes. Die Folie mit integrierter Optik (Solar Energy Optics – SEO) sei ein Ergebnis umfassender industrieller Forschung und Entwicklung im Bereich der Lichtleitertechnologie. „Wir haben eine Möglichkeit gefunden, Lichtstrahlen zu absorbieren und sehr präzise weiterzuleiten.“ So äußerte sich Kari Rinko, Technikvorstand von ICS. „Unsere SEO-Folientechnologie basiert auf einer integrierten Hohlraumoptik, die weder äußeren Einflüssen noch Kontaminierung ausgesetzt ist.“ Sie weise daher eine genauso lange Lebensdauer auf wie das Solarmodul selbst. „Die SEO-Folie ist dabei so effektiv, als wäre die Optik auf der gesamten Oberfläche des Solarmoduls installiert.“

Die SEO-Folientechnologie sei mit einem umfassenden Patentportfolio ausgestattet. Ferner sei sie nachweislich effektiver als jedes bisher eingeführte und getestete Lichtabsorptionsverfahren.

„Wir verwenden eine hauchdünne Folie, die in einem kostengünstigen R2R-Verfahren hergestellt wird“, so Rinko. „Damit ist unsere Technologie voll skalierbar und lässt sich auf globaler Ebene nahtlos industriell umsetzen.“

Die ICS-Technologieplattform basiere auf einer integrierten Lichtabsorptionsoptik, die in die Folienschicht oder Beschichtung eingebettete optische Mikro- und Nanomuster nutzt. So erhöhe sich die Lichtmenge für die Solarzellen. In der Folge profitierten die Solarmodule, weil ein Plus an Sonnenlicht das Solarmodul leistungsfähiger mache.

Institute haben getestet

Unabhängige Institute wie das Fraunhofer ISE haben die Technologie laut ICS getestet. Deren Tests hätten die eigenen Experimente von ICS bestätigt und eine Steigerung im Bereich von 5 bis 10 Prozent für konventionelle Solarmodule gezeigt.

„Ein markantes Merkmal der SEO-Folienlösung liegt darin, dass die Folienschicht nur auf die umgebenden Ränder aufgebracht wird, entweder auf der oberen oder unteren Glasscheibe“, so Rinko. Da sie nicht die gesamte Fläche der Solarzellen bedecke, biete sie wirtschaftliche Vorteile.

Rinko weist darauf hin, dass es bei der SEO-Technologie um die Lenkung des Sonnenlichts und seine Weiterleitung an die Solarzellen geht. Es handele sich aber nicht um die Struktur der mono- und polykristallinen Siliziumzellen selbst.

„Gleichzeitig haben wir ergänzend zur eigentlichen optischen Technologie ein wirtschaftliches Verfahren entwickelt“, so der Technikchef. Damit lasse sich die Folie herstellen und nahtlos auf die Solarmodule aufbringen.

„Wir entwickeln die Technologie weiter, um das Ertragssteigerungs- und Wertschöpfungspotential der gesamten Plattform noch zu verbessern, mit nachfolgenden Generationen für alle Arten von Solarmodulen und dünnen Folien“, sagt Rinko.

20.7.2020 | Quelle: ICS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH