Photovoltaik: Ökostromtarife für Unternehmen von Q Cells

Q Cells steigt mit ökologischen Stromtarifen in das Gewerbekundensegment ein und ergänzt durch diese Ökostromtarife für Unternehmen sein bereits bestehendes Angebot für Haushaltskunden.

Kleine und mittlere Unternehmen können ab sofort aus unterschiedlichen Varianten der Ökostromtarife für Unternehmen von Q Cells wählen. Sie sichern sich so laut Anbieter zu günstigen Konditionen eine zuverlässige Versorgung mit Ökostrom – TÜV-geprüft und klimafreundlich. Dabei können die Gewerbekunden in ihrem passwortgeschützten Kundenbereich Tarif- und Kundendaten online verwalten und sich jederzeit über ihre Verbrauchs- und Kostensituation informieren. Seine Ökostromtarife für Haushaltskunden sowie kleine und mittlere Unternehmen will Q Cells ab dem kommenden Jahr auch um Energielieferkonzepte mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen für Großverbraucher ergänzen.

Günstiger Solarstrom trifft Ökostromtarife für Unternehmen

Ergänzend dazu bietet Q Cells Unternehmen in Deutschland auch Zugang zu günstigen Solarstromlösungen. Mit neuen Angeboten wie Power Contracting und Anlagenpacht werden gleich zwei Wege aufgezeigt, wie Unternehmen auch ohne eigene Investitionskosten in den Genuss von kostengünstigem und sauberem Solarstrom kommen.

In beiden Modellen errichtet Q Cells auf eigene Kosten eine Solaranlage auf dem Dach des Eigentümers und deckt auch gleich den verbleibenden Strombedarf des Unternehmens mit Strom aus 100% erneuerbaren Quellen aus Deutschland und Österreich ab. Damit bietet Q Cells allen interessierten Unternehmen eine günstige und nachhaltige Komplettlösung aus einer Hand. Lösungen zur Energiespeicherung, E-Mobility und smarten Energie- oder Cloudprodukten können beliebig hinzugebucht werden.

Q Cells kombiniert als einziges Unternehmen im Energiesektor das komplette Portfolio eines Solarherstellers mit neuen Ökostromprodukten. So deckt Q Cells durch die Ökostromtarife für Unternehmen nun das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette im Bereich der erneuerbaren Energien ab. Maengyoon Kim, Head of Sales EU von Q Cells, sagt dazu: „Es ist uns wichtig, unseren Kunden die gesamte Palette an sowohl smarten als auch nachhaltigen Energielösungen anzubieten. Wir denken dabei also nicht nur an unsere technologisch führenden Solaranlagen und -services, sondern an die komplette Versorgung mit klimafreundlichem Strom aus einer Hand – und zwar gleichermaßen für den privaten wie auch für den gewerblichen Bedarf. Damit sind wir einer der Wegbereiter für die klimaneutrale Stromversorgung, die wir heute und in Zukunft dringend benötigen.“

24.7.2020 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH