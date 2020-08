Nordex: Verkauf von Wind- und Solarprojekten an RWE

Foto: Nordex Nordex-Windenergieanlagen in Deutschland.

Windkraftanlagenbauer Nordex plant, ein Portfolio von 2,7 GW an Windenergie- und Photovoltaikprojekten in Europa an den Stromkonzern RWE zu verkaufen. Damit wollen die Hamburger ihre Bilanz stärken.

Das Windkraftunternehmen Nordex plant den Verkauf von Wind- und Solarprojekten an den Essener Stromerzeuger RWE. Wie die Hamburger mitteilten, geht es um eine Pipeline von eigen entwickelten Projekten von insgesamt 2,7 Gigawatt (GW) in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen. Die Nordex Group als potenzielle Verkäuferin und RWE haben einen entsprechenden Vertrag über eine Verkaufsoption unterzeichnet. Der Kaufpreis betrage rund 402,5 Mio. EUR. Der Verkauf stehe noch unter den üblichen Transaktionsvorbehalten. Mit rund 1,8 GW liege der Fokus auf Windenergieprojekten verschiedener Reifestufen in Frankreich. Das Portfolio in Frankreich umfasse auch Photovoltaik-Projekte im Volumen von 0,1 GW. „Die Qualität der zugrunde liegenden Projekte und unsere durchgängige Erfolgsbilanz in der Projektentwicklung haben dazu geführt, dass mehrere Marktteilnehmer ein starkes Interesse an unseren eigenentwickelten Projekten gezeigt haben und wir ein hervorragendes Ergebnis für Nordex erzielen können. Wir sind unserem Projektentwicklungsteam dankbar, dass es diesen Erfolg ermöglicht hat, und wir haben volles Vertrauen, dass das Team seine Erfolgsgeschichte mit RWE fortsetzen wird“, kommentiert José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. Die erwarteten hohen Erlöse aus dieser Transaktion würden entsprechend die Bilanz des Unternehmens stärken. Nordex hatte im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr einen Gewinneinbruch erlitten. Wegen der Coronakrise sackten auch die Aufträge weg. Nordex kündigte an, in anderen Märkten die Projektentwicklung weiter fortsetzen zu wollen. 3.8.2020 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH