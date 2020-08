The smarter E: Starkes Interesse für 2021

Foto: The smater E

Die Messeplattform The smarter E verzeichnet ein reges Interesse für die kommende Veranstaltung 2021. Mit 400 Ausstellern hätten sich bereits 65 Prozent der 2020 wegen Corona abgesagten Veranstaltung angemeldet.

Europas größte energiewirtschaftliche Plattform „The smarter E“ freut sich über ein starkes Interesse für 2021. Wie der zentrale Branchentreff für die neue Energiewelt mitteilte, wurde die diesjährige The smarter E Europe Corona-bedingt zwar abgesagt. Für die nächste Veranstaltung 2021 stünden die Zeichen allerdings schon jetzt sehr gut. Weit über 400 Aussteller der abgesagten The smarter E Europe 2020 seien bereits für eine Teilnahme an der Innovationsplattform im nächsten Jahr angemeldet.

Die Planungen für die Innovationsplattform im nächsten Jahr verliefen bis dato sehr erfolgversprechend. Die mehr als 400 angemeldeten Unternehmen stünden für rund 65 Prozent der 2020 gebuchten Standflächen. Das erklärte Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik (FWTM) GmbH & Co. KG. Dies sei ein positives Zeichen der Loyalität und des Rückhalts.

„Für diese Unterstützung sowie den Zuspruch, den wir aus den Reihen der Aussteller und Partner in dieser herausfordernden Zeit erhalten, sind wir – die Solar Promotion GmbH und FWTM und Messe GmbH & Co. KG, – sehr dankbar.“ Das ergänzte Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion.



Gleich vier Messen finden auf der Innovationsplattform The smarter E Europe statt: die Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Sie bedienen dabei mit erneuerbaren, dezentralen und digitalen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewelt.

The smarter E Europe sei eine Plattform für die sektorübergreifende Nutzung von erneuerbaren Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr. Sie finde 2021 mit einer Ausstellungsfläche von 132.000 Quadratmetern und einer erwarteten Ausstelleranzahl von rund 1.500 vom 9. bis 11. Juni 2021 auf der Messe München statt.

