Montage-Netzwerke für Ökostrom und E-Mobilität

Das Start-Up Installion baut Montagenetzwerke auf, die für regenerative Energien und Elektromobilität zum Einsatz kommen und dem Fachkräftemangel begegnen wollen. Energiekonzern Eon greift darauf zu.

Montage-Netzwerke für Projekte in den Bereichen Ökostrom und E-Mobilität bietet das Start-Up Installion an. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der flächendeckende Aufbau von Montage-Netzwerken ein Schlüsselfaktor für viele Großkonzerne im Bereich Erneuerbare Energien und Elektromobilität. Gleichzeitig sei genau das aber der Punkt, an dem viele Unternehmen wegen des Handwerkermangels scheiterten.

Diese Baustelle gehe Installion an und baue strukturiert Montagenetzwerke für Großunternehmen bundesweit auf. Unterstützend baue und betreibe Installion zunehmend auch selbst Montage-Niederlassungen. Diese befänden sich zum Beispiel in Niedersachsen, NRW und Baden Württemberg.

Einer der Kunden sei der Düsseldorfer Energiekonzern Eon., der damit sein Netzwerk von Montagekapazitäten strategisch erweitere. „Durch den stark zurückgekommenen Markt in der Photovoltaik gepaart mit dem knappen Handwerkermarkt müssen wir unser Netzwerk nachhaltig ausbauen, um unseren Kunden weiterhin einen perfekten Service zu bieten.“ Das sagt Firmenvertreter Matthias Krieg. Hier habe das Unternehmen mit Installion sehr gute Kontakte knüpfen können. Mit dem 2019 gegründeten Start-Up könne der Versorger somit weiterhin neue Montagefirmen für E.ON Solar gewinnen.

Installation arbeite bisher mit 200 Unternehmen aus den Sektoren regenerativer Energien und Elektromobilität zusammen. “Das who is who der Erneuerbaren Energien Branche beauftragt uns inzwischen.” Darüber freut sich Gründer und Geschäftsführer Florian Meyer-Delpho. Das Konzept sei besonders für ausländische Unternehmen spannend, die ihren Markteintritt in Deutschland planten. Der wäre in Zeiten des Handwerkermangels ohne ein Netzwerk für Viele nur schwer möglich.

6.8.2020 | Quelle: Installion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH