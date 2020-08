Photovoltaik: Enpal und LONGi kooperieren

Das Berliner Energieunternehmen Enpal arbeitet ab sofort mit dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller LONGi zusammen. Durch die strategische Partnerschaft will das Unternehmen effizienter Photovoltaik-Anlagen in Deutschland installieren können. Erst 2017 gegründet, hat die Enpal Gruppe schon über 4.000 Mietkunden von Solarlösungen in Deutschland.

Das junge Berliner Solarunternehmen Enpal konnte eigenen Angaben zufolge sein Wachstum während der Corona-Pandemie verdoppeln. Aktuell verbaut Enpal durchschnittlich 120 Photovoltaik-Anlagen pro Woche. Für dieses Jahr rechnet das Berliner Unternehmen damit, 5.000 PV-Anlagen zu montieren; nächstes Jahr sind 12.000 Anlagen geplant. Um den kontinuierlichen Zufluss an Material gewährleisten zu können, kooperieren Enpal und LONGi Green Energy Technology Ltd ab sofort. Der Branchenriese aus China mit einem jährlichen Umsatz von über drei Milliarden US-Dollar geht damit laut Enpal zum ersten Mal eine Kooperation mit einem europäischen B2C-Unternehmen ein. Bereits im April dieses Jahres hatte Enpal einen Standort in Shenzhen City eröffnet.

“China hat sich in den vergangenen zehn Jahren als absolute Weltspitze bei der Herstellung von Solarmodulen etabliert. Wir freuen uns also sehr, dass wir mit LONGi nun einen starken Partner an unserer Seite haben”, sagt Henning Rath, der als Chief Supply Chain Officer bei Enpal das China-Geschäft leitet. “Durch die Zusammenarbeit können wir unsere Hardware noch schneller weiterentwickeln. Aktuell verwenden wir bereits IOT’s, um die Wartung und das Energiemanagement unsere Anlagen softwaregesteuert zu überprüfen.”

“Enpal ist für uns der perfekte Partner. Wir sind darauf spezialisiert, systemintegrierte Lösungen für PV-Anlagen und gebäudeintegrierte Photovoltaik anzubieten. Daher sind wir zuversichtlich, Enpal auf seinem Weg mit hervorragenden Produkten und Technologien begleiten zu können”, sagt Tang Liang, Director Overseas Business Development von LONGi New Energy.

Die Lieferketten im Blick

Fortan arbeiten Enpal und LONGi auf strategischer Ebene zusammen. Das heißt LONGi liefert die Hardware-Komponenten für Photovoltaik-Anlagen, die Enpal schließlich nach Deutschland exportiert. Nach monatelanger Arbeit und Produktentwicklung haben die beiden Unternehmen ein System entwickelt, mit dem sie PV-Anlagen für Privathaushalte noch effizienter installieren wollen.

Inzwischen ist das neue Photovoltaik-System serienreif und wird im November 2020 auf dem deutschen Markt eingeführt. “Durch Corona haben wir uns gefragt, wie wir langfristig Engpässe bei der Zulieferung vermeiden können. Durch unsere Partnerschaft mit LONGi haben wir Lieferketten und Ressourcen immer im Auge und können Produkte in Top-Qualität und kurzer Zeit liefern”, sagt Rath.

Das Zuhause als grünes Ökosystem

Bis 2027 will Enpal über 5 Millionen Haushalte mit grüner Energie versorgen und hat sich dafür als Energieunternehmen registriert. “Die Klimakrise steuert auf einen neuen Höhepunkt zu, denn 2020 könnte zum wärmsten Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnung werden. Mit Enpal wollen wir grünes Denken endlich in die breite Masse tragen, weil wir an eine nachhaltige Zukunft glauben, in der niemand verzichten muss”, sagt Mario Kohle, der Enpal vor gerade mal drei Jahren gegründet hat.

Um das zu schaffen, bietet das Berliner Unternehmen Solaranlagen im Abo. Das Besondere: Verbraucher zahlen für ihren Strom nicht mehr als bei traditionellen Stromanbietern. “Die Miete von Solaranlagen ist erst der Anfang. Bald sollen unsere Kunden den selbst produzierten Strom auch mit der Enpal-Community teilen können – das Zuhause als grünes Ökosystem sozusagen”, so Kohle.

25.8.2020 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH