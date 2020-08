ProjectForum: Relaunch vom Online-Marktplatz für Photovoltaik-Projekte und Solarinvestitionen

Der Betreiber Renewables Now GmbH hat die Handelsplattform www.project-forum.com komplett überarbeitet und strebt die Qualitäts- und Kostenführerschaft im Online-Handel mit Photovoltaik-Projekten, schlüsselfertigen Solarkraftwerken und Bestandsanlagen an.

Der Online-Marktplatz www.project-forum.com für den Handel von PV-Projekten, schlüsselfertigen Solarkraftwerken und Bestandsanlagen hat sich komplett neu erfunden. Nachdem es um den Pionier des internetbasierten Handels von Solarinvestitionen in den letzten Jahren deutlich ruhiger geworden war, stellte sich für die Gründer die Frage: Marktplatz einstellen oder radikal neu starten und besser zurückkommen? Da es nach Ansicht der Betreiber weiterhin an einem transparenten, effizienten und kostengünstigen Online-Marktplatz für Photovoltaik-Projekte mangelt, setzte sich der Entschluss zur Neuentwicklung durch.

Neuer Partner für eigenständige und kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform

Um einen echten Neustart zu ermöglichen, musste der Betreiber den passenden Partner für die Neuentwicklung und zukünftige Evolution des Marktplatzes finden. „Wir haben uns viel Zeit mit der Suche und Auswahl unseres Software-Partners gelassen, da uns das eigene Coding-Knowhow beim früheren Marktplatz leider fehlte“, so Karsten Kreissler, Geschäftsführer der Renewables Now GmbH. „Umso glücklicher sind wir darüber, im Team von VIPERdev aus Hamburg genau jene Begeisterung und Kompetenz für die Entwicklung von Webapplikationen gefunden zu haben, die unser neu gegründetes Joint-Venture komplettieren.“

Automatisierung ermöglicht signifikante Reduktion der Marktplatzgebühren

Schon innerhalb weniger Monate nach der Gründung der gemeinsamen Renewables Now GmbH hat der Betreiber die Marktplatzprozesse von ProjectForum überarbeitet, die neue Anwendung programmiert und der Marktplatz mit einem frischen Internetauftritt unter der neuen Internetadresse www.project-forum.com ausgestattet. Des Weiteren hat das Unternehmen eine Roadmap für die zukünftige Weiterentwicklung aufgestellt, die Entwicklungspotenziale für die Plattform enthält.

Die Renewables Now GmbH entwickelt die zugangsbeschränkte und hochautomatisierte Handelsplattform Online-Marktplatz für Photovoltaik-Projekte. Sie ist die direkte Schnittstelle zwischen Projektentwicklern, Generalunternehmern und Investoren. Das in 2020 neu gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg und führt die Aktivitäten vom ursprünglich in 2011 gestarteten Online-Marktplatz für Photovoltaik-Projekte in erweitertem Umfang fort.

Die weitgehende Automatisierung der Prozesse vom Online-Marktplatz für Photovoltaik-Projekte senkt den internen Aufwand für die Marktplatzbetreuung deutlich. Diese Kostenvorteile gibt der Betreiber direkt an die Nutzer weiter. „Wir wagen den Spagat und streben sowohl die Kosten- als auch die Qualitätsführerschaft in unserem Segment an“, äußert sich Karsten Kreissler optimistisch. „Die organisatorische und technische Basis ist gelegt, um langfristig die international führende Plattform für erneuerbare Energietransaktionen zu werden.“

26.8.2020 | Quelle: Renewables Now GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH