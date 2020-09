Sonneneinstrahlung in Deutschland im August 2020

Im August schien die Sonne in Deutschland durchschnittlich intensiv. Die Sonneneinstrahlung lag im Mittel vergleichsweise nah am langjährigen Wert. Doch in Schleswig-Holstein und an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns übertraf die Sonneneinstrahlung das Mittel der vergangenen Jahrzehnte deutlich.

Die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland im August 2020 erreichte einen Wert von 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im Mittel des Zeitraums von 1981 bis 2010 waren es 137 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Während in der Mitte und im Westen Deutschlands die Strahlungswerte durchschnittlich ausfielen, gab es von der Sonne bevorzugte Regionen im Norden und Süd-Osten. Mit mehr als 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter hat der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Schleswig-Holsteins überdurchschnittliche Werte gemessen. Auch die Küste von Mecklenburg-Vorpommern und das südöstliche Bayern bekam mehr Sonne als gewöhnlich ab.