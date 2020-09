TÜV Süd: Nachhaltigkeitsassessment für die Batteriezellfertigung

Das Nachhaltigkeitsassessment des TÜV Süd soll helfen, die zugrundeliegenden Technologien der Batteriezellfertigung nicht nur klimafreundlich, sondern auch nachhaltig zu gestalten. Es wird in einem Pilotprojekt mit der Microvast GmbH zum ersten Mal umgesetzt.

Das Nachhaltigkeitsassessment für die Batteriezellfertigung von TÜV Süd umfasst die gesamte Wertschöpfungskette – von der Rohstofflieferung über die Rohmaterialproduktion und die Batteriezellherstellung bis zum Recycling und zur Entsorgung. Bei der Entwicklung des Konzepts haben sich die Experten des internationalen Prüf- und Zertifizierungsdienstleisters an den ganzheitlichen Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen orientiert.

„Auf dieser Basis haben wir konkrete Kriterien und Indikatoren definiert, mit denen wir die Nachhaltigkeit bewerten können“, sagt Lucas Wagner, zuständiger Projektleiter bei der TÜV Süd Industrie Service GmbH. Ausgehend von der Analyse des Ist-Zustandes schägt das Verfahren Maßnahmen vor, die zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit führen. So betrachten die TÜV Süd-Experten beispielsweise für das SDG 7 „Affordable and Clean Energy“ die Nachweise zum Energieverbrauch und zum Einsatz von Erneuerbaren Energien und definieren gemeinsam mit ihrem Kunden, mit welchen Maßnahmen sich die Nachhaltigkeit – beispielsweise durch eine Erhöhung der Energieeffizienz – weiter verbessern lässt. „Unser Nachhaltigkeitsassessment ist ein Prozess“, so Wagner, „bei dem die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen durch regelmäßiges Tracking bzw. Monitoring überprüft wird.“

Pilotprojekt bei Microvast

Das neue Nachhaltigkeitsassessment für die Batteriezellfertigung wird in einem Pilotprojekt bei der Microvast GmbH zum ersten Mal in der Praxis umgesetzt. Die Microvast GmbH ist die Tochter der Microvast, Inc., eines US-amerikanischen Hightech-Unternehmens, das sich mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Materialien und Zellen für Lithium-Ionen-Batterien und von kompletten Batteriemodulen, Batteriesystemen und integrierten Systemlösungen beschäftigt. Die Microvast-Produkte kommen nicht nur in Elektrofahrzeugen, sondern auch in stationären Energiespeichersystemen für Stromnetze und in vielen weiteren Anwendungsgebieten zum Einsatz. „Mit unseren innovativen Produkten und Technologien leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu, die Klimaziele zu erreichen und den Klimawandel aufzuhalten“, sagt Sascha Kelterborn, Senior Vice President von Microvast, Inc. und Geschäftsführer der Microvast GmbH. „Aber dieses Ziel macht nur dann Sinn, wenn wir auf ‚wirkliche‘ Nachhaltigkeit achten. Das Assessment von TÜV Süd gibt uns die Möglichkeit, unser Handeln und unsere Produkte daraufhin zu überprüfen und weitere Schritte zur Optimierung einer nachhaltigen Produktion festzulegen.“

Virtual Session: Sustainable Battery Production

Weitere Informationen vermittelt die Virtual Session on Sustainable Battery Production, die TÜV Süd und die European Battery Alliance / EBA250 am 22. September 2020 veranstalten und bei der Lucas Wagner und Sascha Kelterborn als Referenten auftreten. Die Session findet von 9:00 bis 12:30 Uhr als MS Teams Live Event statt. Die Anmeldung zur Virtual Session ist unter dem nebenstehenden Link möglich.

