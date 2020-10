Photovoltaik und Heimspeicher: deutscher Markt boomt

Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 63.000 neue Photovoltaikanlagen bis zehn Kilowatt (kW) installiert. Außerdem gingen laut einer Analyse von EuPD Research 46.000 Heimspeicher an das Netz.

Bei Photovoltaik und Heimspeicher zeigt sich: der deutsche Markt boomt. Wie die Marktforscher von EuPD Research mitteilten, gingen im ersten Halbjahr 2020 rund 63.000 neue PV-Kleinanlagen bis zehn kWp in Deutschland in Betrieb. Die Wachstumsrate liege im Jahresvergleich bei 56 Prozent. Auch die durchschnittliche Anlagenleistung aller PV-Kleinanlagen unter zehn kWp verzeichnete einen Zuwachs um 100 Watt Peak auf 7,5 kWp. Knapp zwei Drittel dieser Anlagen besäßenen eine installierte Leistung zwischen sieben und zehn kWp.

Auch der Heimspeichermarkt wächst rasant im Jahresvergleich um 59 Prozent. Nach 46.000 neu installierten Heimspeichern zwischen Anfang Januar und Ende Juni 2020 erwartet EuPD für das Gesamtjahr eine Anzahl von 88.000. 2019 lag die Zahl der Neuinstallationen noch bei 78.500.

Mit 87 Prozent falle das Gros der Heimspeichersysteme heutzutage mit der Installation einer neuen Photovoltaik (PV)-Anlage zusammen. Entsprechend komme der Entwicklung des PV-Kleinanlagenmarktes eine herausragende Bedeutung für den Heimspeichermarkt zu. Neben der reinen Anzahl an PV-Kleinanlagen sei ebenso deren Anlagengröße ein wichtiger Treiber für Heimspeicherlösungen. Denn mit zunehmender PV-Anlagenleistung steige auch der Bedarf an zeitversetzter Nutzung des Solarstroms.

Marktführer Heimspeicher ist sonnen

Getragen vom starken Marktwachstum verzeichneten die Anbieter von Heimspeicherlösungen eine gleichermaßen gestiegene Nachfrage. Der Marktführer sonnen konnte in diesem Marktumfeld seine Spitzenposition weiter festigen und erreicht 21 Prozent Marktanteil in Deutschland. An den Positionen zwei bis vier folgen mit BYD ein chinesischer Anbieter und mit E3/DC und SENEC zwei weitere Hersteller aus Deutschland. Diese Top vier Anbieter deckten bereits 70 Prozent des deutschen Marktes im ersten Halbjahr 2020 ab.

Die Berechnung der Marktanteile für Heimspeicher in Deutschland basiere auf umfangreicher Anbieterbefragung, Installateurs- und Endkundenbefragungen sowie ergänzenden Recherchen durch EUPD Research. Grundlegend bestehe hierbei die Annahme, dass sich bei Anbietern mit vornehmlich zweistufigem Vertrieb zehn Prozent der Speicher im Verkaufsprozess oder im Lager befinden. Diese seien somit noch nicht installiert. Bei Anbietern mit überwiegend dreistufigem Vertrieb unterstelle EuPD hierbei 15 Prozent.

