Solibro-Standort geht an asiatischen Investor

Ein Investor aus Asien übernimmt die Immobilie der insolventen Solibro in Thalheim nebst des vor Ort befindlichen Maschinenparks. Dort soll nun eine Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien entstehen.

Der Solibro-Standort geht ein Jahr nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Thalheimer Firma an einen asiatischen Investor. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, habe der Investor die Immobilie der Solibro GmbH in Thalheim zum 15.10.2020 übernommen. Diese habe auch den vor Ort befindlichen Maschinenpark erworben. Der Investor plane am Standort in Thalheim eine Produktionsanlage für Lithium-Ionen-Akkus zu errichten. Über den Kaufpreis haben die Parteien indes Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich, dass der Standort der Solibro GmbH im Solar Valley von Thalheim als Ort für innovative und zukunftsweisende Technologien erhalten bleibt.“ Das sagt Insolvenzverwalter Henning Schorisch.

Der Verkauf der Produktionsstätte hätte sich indes zeitaufwendig gestaltete. Am 1. November 2019 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Solibro GmbH eröffnet. Schorisch, der zuvor als vorläufiger Sachwalter eingesetzt war, wurde als Insolvenzverwalter bestellt. „Es war schnell klar, dass die Produktion von Solarmodulen in Thalheim trotz der innovativen CIGS-Technologie unter den derzeitigen Marktbedingungen und den Strukturen der Schuldnerin wirtschaftlich nicht sinnvoll ist“, so Schorisch.

Im November 2019 habe er nach Scheitern der von den Eigentümern angestrebten Eigenverwaltung den defizitären Geschäftsbetrieb final einstellen und etwa 170 Arbeitnehmern kündigen müssen. „Ich habe neben anderen Sanierungsüberlegungen zeitnah einen Investorenprozess aufgesetzt, welcher nach fast einem Jahr zum Erfolg geführt hat. Es hat ein Investor gekauft, der in der Produktion von effizienten Batterien vor allem für die Elektromobilität in den nächsten Jahren eine erhebliche Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen will“, betont Schorisch.

Der asiatische Investor beabsichtige zusammen mit einem deutschen Unternehmen ein Produktionswerk im Solar Valley von Thalheim zu errichten. Dort sei die Fertigung von Batteriesystemen für bis zu 100.000 Elektroautos geplant.

16.10.2020 | Quelle: hww hermann wienberg wilhelm | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH