sonnen startet Auslieferung seiner neusten Batterie

Speicherproduzent sonnen hat mit der Auslieferung der sonnenBatterie 10 performance begonnen. Dabei handelt es sich um ein bis zu 8 Kilowatt starkes Speichersystem, das sich bis zu einer Größe von 55 Kilowattstunden erweitern lässt.

Der Speicherhersteller sonnen hat mit der Auslieferung der neuesten Generation seiner Batterie begonnen. Wie die Firma aus Wilpoldsried mitteilte, handele es sich dabei um die sonnenBatterie 10 performance. Sie biete gemeinsam mit einer Notstromlösung eine dreiphasige Stromversorgung auch bei längeren Stromausfällen. Mit einer so genannten AC-Insel lasse sich dabei in Sekundenschnelle ein eigenes Stromnetz aufbauen. Dadurch könne die Photovoltaik-Anlage auch bei Stromausfall weiter Energie erzeugen, den Haushalt sicher versorgen und die Batterie laden.



„Die sonnenBatterie 10 performance rundet unser Angebot ab und wird überragend vom Markt angenommen.“ Darüber freut sich Sascha Koppe, Country Director DACH bei sonnen. “Besonderen Anklang bei Endkunden und Partnern findet dabei die AC-seitige Inselfähigkeit dieser sonnenBatterie.“



Die sonnenBatterie 10 performance lasse sich zudem mit PV-Wechselrichtern namhafter Hersteller in diesem Leistungsbereich kombinieren. sonnen habe dazu während der Entwicklung mit führenden Wechselrichterherstellern wie SolarEdge, Fronius oder Kostal zusammengearbeitet.

Gewinnbeteiligung für Netzdienstleistungen

Das neue Speichersystem sei ferner die Eintrittskarte in die sonnenCommunity. Als Teil der Gemeinschaft stehen den Kunden dort zahlreiche neue Services zur Verfügung, die über den reinen Eigenverbrauch hinausgehen. Dazu zähle etwa die Teilnahme an sonnens virtuellem Kraftwerk. Über den Stromvertrag sonnenFlat leißen sich damit die Stromkosten auf bis zu 0 Euro senken. Haushalte erhielten zusätzlich eine Gewinnbeteiligung bis 178,50 Euro pro Jahr für ihre Teilnahme am Markt zur Netzstabilisierung.

Die sonnenBatterie 10 performance verfüge über eine Leistung von 8 kW auf allen drei Phasen und sei auch im Notstrombetrieb drehstromfähig. Damit sei in der Regel der gesamte Hausanschluss abgesichert. Mit einer Kapazität von bis zu 55 kWh eigne sie sich außerdem für den Einsatz in der Landwirtschaft oder im Gewerbe. Insbesondere für industrielle Anwendungen lasse sich die neue sonnenBatterie 10 performance bis zu neun Mal kaskadieren. Damit seien bis zu 72 kW und 495 kWh in der Kaskade möglich.



Durch die hohe Leistungsfähigkeit ließen sich auch große Verbraucher wie Elektroautos oder Wärmepumpen in das Energiesystem des Haushalts gut einbinden.

16.10.2020 | Quelle: sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH