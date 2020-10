Die Schweizer Blackstone Resources AG hat für die Batteriezellproduktion ihrer Tochter Blackstone Technology GmbH die Standortentscheidung getroffen. Für die mit einer 3D-Drucktechnologie gefertigten Batteriezellen soll im sächsischen Döbeln ein Werk entstehen.

Ab dem 1. November 2020 wird die Blackstone Technology GmbH ihre Arbeit im Gewerbegebiet Am Fuchsbau der Stadt Döbeln im Freistaat Sachsen in Deutschland aufnehmen. Der moderne Industriebau umfasst über 6000 Quadratmeter Produktions-, Lager- und Bürofläche. Die Fläche reicht für eine Produktionskapazität von Batteriezellen in Döbeln von 0,5 GWh pro Jahr. Damit ist die gebäudetechnische Grundlage geschaffen, die bisher entwickelten 3D-Drucktechnologien in die Serienproduktion umzusetzen.

Döbeln liegt im Dreieck zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden und damit im Zentrum der bedeutendsten Wirtschaftsregion der ostdeutschen Bundesländer. Die Stadt ist verkehrstechnisch sehr gut erschlossen. Im Umkreis von einer Autostunde wohnen etwa 3,2 Millionen Menschen. International bedeutende Branchen, wie Automobilbau, Maschinenbau, Mikroelektronik und Elektrotechnik sind hier vertreten. Mehrere Universitäten, Technische Hochschulen und Forschungseinrichtungen können schnell erreicht werden. Zwei Flughäfen sind nicht mehr als 40 Autominuten entfernt.

An diesem Standort werden die Administration, Entwicklung und Produktion beheimatet sein. In naher Zukunft will das Unternemhen die ersten Fertigungsanlagen für Batteriezellen in Döbeln montieren, um eine Vorserienproduktion im Sommer 2021 starten zu können. Dafür sucht das Unternehmen noch Mitarbeiter. Fachkräfte aus den Bereichen 3D-Druck, Batteriefertigung, Elektrochemie und Administration, die als Pioniere an einer völlig neuen Technologie zur Herstellung von Batteriezellen arbeiten möchten, können sich bei der Blackstone Technology bewerben.

20.10.2020 | Quelle: Blackstone Technology | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH