Photovoltaik bei Enviam: Zweitausendste Anlage installiert

Der ostdeutsche Energieversorger Enviam verzeichnet eine steigende Nachfrage von Hauseigentümern nach Photovoltaik. Das Unternehmen hat im Oktober 2020 die zweitausendste Photovoltaik-Anlage bei einem Privatkunden in Ostdeutschland installiert.

Enviam profitiert damit vom zunehmenden Trend, dass Verbraucher ihren Strom selbst klimafreundlich erzeugen wollen. Die Photovoltaik bei Enviam umfasst neben der Photovoltaik-Anlage selbst auch Speicher. Beide Produktgruppen sind in unterschiedlichen Größen lieferbar. Das Unternehmen setzt dabei auf heimische Hersteller. Die Solarmodule für die Anlagen stammen von Heckert Solar und Solarwatt und die Speicher von Solarwatt und Varta.

Privatkunden, die sich für eine Photovoltaikanlage und einen Speicher von Enviam entscheiden, erhalten vom Unternehmen zusätzlich ein intelligentes Energiemanagementsystem (Home Energy Management System HEMS). Es verknüpft automatisch Stromerzeuger, -speicher und -verbraucher im Haushalt miteinander und sorgt so für eine effiziente und effektive Stromversorgung.

„Immer mehr Privatkunden setzen sich für den Klimaschutz ein und erzeugen selbst umweltfreundlich ihren Strom. Sie leisten so ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende. Wir unterstützen sie dabei gern mit unseren Produkten, die sich immer besser verkaufen“, freut sich Andreas Auerbach, Enviam -Vorstand Vertrieb.

Klimafreundliche Energiedienstleistungen wie die Photovoltaik bei Enviam tragen immer stärker zum Vertriebsumsatz des Unternehmens bei. Die Enviam-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-gruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (Enviam), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen Enviam mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner der Enviam sind mehrheitlich die E.on SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an Enviam beteiligt.

21.10.2020 | Quelle: Enviam | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH