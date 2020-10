Unsichtbarer Solardachziegel – Midsummer erhält Preis

Das schwedische Unternehmen Midsummer ist unter anderem für seine fast unsichtbaren Photovoltaikmodule von der Zeitschrift Capital Finance International (CFI) zur innovativsten Photovoltaik-Technologiefirma gekürt worden.

Die Ehrung als “Most Innovative SolarTech Solutions (Europe)”, begründet die Jury mit Midsummers Technologieführerschaft bei der Herstellung von CIGS-Dünnschicht-Modulen sowie den künftigen Expansionsmöglichkeit des Unternehmens. Beispielsweise sorgte das Unternehmen jüngst mit einem beinahe unsichtbaren Solardachziegel in Wellenform für Aufmerksamkeit.

Midsummer ist Hersteller von CIGS-Produktionsanlagen und Entwickler von Anwendungen für diesen Zelltyp. Unter anderem hatte das Unternehmen auch mit seinem neuen Solardachziegel Furore gemacht. Bei diesem passt sich sich ein CIGS-Modul wellenförmig dem darunter liegenden Dachziegel an. Somit machte das Schlagwort von der beinahe “unsichtbaren Photovoltaik” die Runde.

Ziel: Unsichbares Solardach

“Für uns und unsere Kunden ist es wichtig, Solardächer zu entwickeln und zu liefern, die schön sind, was oft bedeutet, dass sie so unsichtbar wie möglich sind, um die natürliche Schönheit der Dächer zu betonen“, lässt sich dazu Sven Lindström, CEO von Midsummer, zitieren.

CFI zeichnet in jedem Jahr Personen und Organisationen aus, die, so der eigene Anspruch, wahre Werte für Finanzinvestoren mehren. Der Preis wird in verschiedenen Bereichen vergeben.

Lindström sagt: “Wir nehmen diesen Preis stolz an, als Beleg für die harte Arbeit, die hinter Midsummer steckt. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre haben wir durch Wissen, Hingabe und Neugier die gesamte Wertschöpfungskette entwickelt – von einem Herstellungs-System bis zum gebäudeintegrierten Solarpanel. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter, um noch besser zu werden.”

Midsummer bietet neben Anlagen zur Herstellung von CIGS-Zellen auch komplette gebäudeintegrierte Photovoltaik-Systeme (BIPV). Das Unternehmen bezeichnet sein DUO System als das weltweit meistverbreitete Herstellungs-Tool für flexible CIGS-Zellen.

26.10.2020 | Quelle: Midsummer | © Solarthemen Media GmbH