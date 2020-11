Agrophotovoltaik: Naïo Technologies und Varta wollen Solarladestation für Agrarrobotik entwickeln

Naïo Technologies, Experten für Agrarrobotik-Lösungen, und der Batteriehersteller Varta haben sich zusammengetan, um eine autonome transportable Ladestation für Roboter zu schaffen, die Landwirten leistungsstärkere Robotik-Lösungen bietet.

Beim Ziel dieser Zusammenarbeit sind sich die beiden Unternehmen einig. Es geht um die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen für eine Fernladestation, die keinen Anschluss an das Stromnetz benötigt. Dies ist aufgrund drahtloser Lösungen möglich, die mit Solarstrom oder Strom aus anderen regenerativen Energiequellen betrieben werden. Dadurch wird die Benutzerinteraktion während des Betriebs verringert. Wenn die Batterie der Roboter leer ist, navigieren sie selbsttätig zu ihrer Solarladestation für Agrarrobotik. Sowohl Naïo als auch Varta möchten den Landwirten die Möglichkeit bieten, einen Roboter 24 Stunden lang zu verwenden, ohne sich um die Stromversorgung sorgen zu müssen. Dies ist insbesondere in der Hochsaison von großem Vorteil.

Varta sieht in der Agrarrobotik einen aufstrebenden Wachstumsmarkt. „Durch die Einbringung unseres Fachwissens und unserer Erfahrung in Agrobots kann sich Naïo Technologies als Marktführer auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Mit Varta können die Roboter effizienter arbeiten, da unsere Energieverwaltungslösung das Laden schneller, flexibler und einfacher macht, während unsere fortschrittliche Batterietechnologie eine höhere Leistung ermöglicht“, sagt Steve Saunders, Key Account Manager für Großbritannien und Frankreich bei Varta.

Solarladestation als Weltneuheit

Die Partner haben zwei Proofs of Concept gestartet, um die Machbarkeit der Lösungen zu testen: Beim ersten wollen sie die Batterien von Varta in Oz integrieren. Das ist der erste Roboter von Naïo Technologies, den man speziell für den Gemüseanbau entwickelt hat. Er kommt bereits bei mehr als 120 Landwirten zum Einsatz. Die Autonomie des Roboters soll um mehr als 30 Prozent ansteigen. Der zweite Proof of Concept besteht in der Schaffung einer Solarladestation für Agrarrobotik, die direkt vor Ort eingesetzt werden kann. Diese Feldladestationen werden eine Weltneuheit für die Agrarrobotik sein.

„Dank unserer Erfahrung in der Agrarrobotik können wir uns problemlos über die bestehenden Herausforderungen aus Anwendersicht austauschen. Wie bei allen unseren Robotern ist es unsere Priorität, den Endnutzern, den Landwirten, eine einfache Lösung mit möglichst geringen Einschränkungen für ihre täglichen Aktivitäten anzubieten. Dank des renommierten Fachwissens von Varta freuen wir uns sehr, diese Richtung weiter voranzutreiben”, sagt Gaëtan Severac, Mitbegründer von Naïo Technologies.

Die Partner wollen den ersten Prototyp auf der FIRA 2020, dem Internationalen Forum für Agrarrobotik, vom 8. bis 10. Dezember 2020, auf einer digitalen Plattform vorstellen.

