Das Bundeswirtschaftsministerium hat die aktuellen Zahlen im Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ veröffentlicht. Mehr als 488 Millionen Euro Fördermittel sind in diesem Jahr schon geflossen.

Nachdem schon seit dem Frühjahr 2020 das Marktanreizprogramm (MAP) für erneuerbare Wärme hohe Antragszahlen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu verzeichen hatte, vermeldet das Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ für November einen neuen Monats- und Jahresrekord.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dazu: „Die Rekordzahlen im Förderprogramm ‚Heizen mit erneuerbaren Energien‘ zeigen, dass wir bei der Wärmewende vorankommen. Mit der Bundesförderung effiziente Gebäude gehen wir im Januar 2021 den nächsten Schritt und gestalten die Gebäudeförderung noch einfacher und unbürokratischer aus. Unsere Förderprogramme haben eine doppelte Wirkung. Sie bringen die Energiewende im Gebäudebereich voran und sichern lokale Wertschöpfung und Beschäftigung. Damit gehen Klimaschutz und Konjunktur Hand in Hand.“

Torsten Safarik, Präsident des BAFA, hebt hervor: „Mehr als 488 Millionen Euro seit Januar 2020! In 20 Jahren konnte das BAFA in diesem Programm noch nie so viel Geld auszahlen wie in diesem Jahr. Allein in der letzten Novemberwoche haben wir mit 44 Millionen Euro das Engagement von Bürgerinnen und Bürger für das Heizen mit Erneuerbaren Energien unterstützt. Ich freue mich darauf, bereits ab Januar 2021 mit der neuen Bundesförderung effiziente Gebäude gemeinsam mit dem BMWi diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“

Verbesserte Förderkonditionen

Die Bundesregierung hat zum Jahresbeginn die Förderkonditionen des Marktanreizprogramms für Wärme aus Erneuerbaren Energien deutlich verbessert. Bereits im ersten Halbjahr 2020 waren rund 110.000 Förderanträge eingegangen. Im zweiten Halbjahr ist die Nachfrage trotz Covid-19 noch einmal gestiegen. Vom 1. Januar bis 30. November haben Bürgerinnen und Bürger beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle insgesamt 211.079 Anträge gestellt, 44 Prozent davon mit Ölkesseltauschbonus.

Die Rekordzahlen im Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ setzen sich wie folgt zusammen. An gefragtesten waren Wärmepumpen mit 95.142 Anträgen, gefolgt von Biomassekesseln mit 79.491 Förderungen. Für Solarthermie-Anlagen erhielten 50.592 Antragsteller:innen Fördermittel, hinzukommen 32.407 geförderte Gasheizungen im Rahmen der Hybridheizungsförderung.

Mit der Anfang 2021 in Kraft tretenden neuen Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) wird ein zentrales Element des Klimaschutzprogramms 2030 umgesetzt. Die BEG bündelt die bisherigen Programme zur Förderung von Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien im Gebäudebereich und wird damit noch bürgerfreundlicher und bürokratieärmer.

2.12.2020 | Quelle: BMWi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH