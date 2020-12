Studie: Grüner Wasserstoff am günstigsten

Laut einer Studie von Greenpeace Energy ist grüner Wasserstoff zur Deckung des künftigen Bedarfs an dem Gas nicht nur klimafreundlich sondern auch am günstigsten. Das Papier erwartet bis 2040 eine Kostenreduktion von mehr als 80 Prozent.

Grüner Wasserstoff ist im Vergleich zu grauem oder blauen langfristig am günstigsten. Das zeigt eine Studie des Ökoenergieanbieters Greenpeace Energy. So erweise sich erneuerbar produzierter Wasserstoff in Verbindung mit einem schnellen Erneuerbaren-Zubau als die deutlich günstigste Variante. Die Kosten für Grünen Wasserstoff sinken demnach von 44,50 Euro je Megawattstunde (MWh) im Jahr 2025 bis 2040 auf 7,20 €/MWh. Je höher der Graustromanteil im Strommix, desto weniger wirtschaftlich wäre die Wasserstoff-Produktion. Am schlechtesten schneidet Blauer Wasserstoff ab. Das ist Wasserstoff aus Erdgas plus unterirdische Verpressung des freiwerdenden CO2. Blaues H2 wäre 2025 rund ein Drittel und 2040 sogar elfmal teurer als die grüne Alternative. Auch bei den CO2-Emissionen ist Grüner Wasserstoff klar überlegen. Diese zeige die von dem Energiemarkt-Experten Steffen Bukold und dem Analyseinstitut Energy Brainpool erstellte Studie. Dabei sinke der CO2-Ausstoß schon ab dem Jahr 2035 auf null. Bei den anderen Ausbaupfaden verblieben teils erhebliche Emissionen.



„Wir sehen die Gefahr, dass die Bundesregierung im neuen EEG 2021 sowie bei der Umsetzung ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie falsche Anreize für den Markthochlauf setzt.“ Das sagt Marcel Keiffenheim, Leiter Politik und Kommunikation bei Greenpeace Energy. „Dann hilft Wasserstoff aber weder beim Klimaschutz noch volkswirtschaftlich, sondern schadet Deutschland doppelt, wie die Studie zeigt. Sinnvoll ist nur ein Ausbaupfad für Grünen Wasserstoff.“ Tatsächlich aber klaffe zum Beispiel bei der Bedarfsplanung eine große Lücke mit problematischen Folgen, so Keiffenheim. So strebe die Bundesregierung bis 2030 Elektrolysekapazitäten von fünf Gigawatt (GW) an. Damit ließen sich aber nur jährlich 15 bis 20 Terawattstunden (TWh) Grüner Wasserstoff produzieren. Zugleich prognostiziere sie eine Nachfrage von 90 bis 110 TWh. Die Lücke von mindestens 70 TWh müssten entweder Importe füllen oder durch Anlagen zur Produktion von Blauem Wasserstoff. Doch dafür, warnt Keiffenheim, fehlten elementare Voraussetzungen.

Irrweg Blauer Wasserstoff

„Unsere Analysen zeigen, dass Blauer Wasserstoff ein Irrweg wäre, auf dem Deutschland seine Klimaziele klar verfehlen würde“, sagt Studienautor Steffen Bukold. Selbst bei optimistischen Annahmen entstünden bei Blauem Wasserstoff auch 2040 noch mindestens 60 Gramm CO2 pro Kilowattstunde (kWh). Wahrscheinlich wären es sogar mehr als 200 g/kWh. Hinzu kämen die deutlich höheren Kosten. „Blauer Wasserstoff hat aber eine weitere entscheidende Schwachstelle“, ergänzt Bukold: „Für deutsche Produzenten stehen bis 2030 praktisch keine Speicherkapazitäten für das abgefangene CO2 zur Verfügung. Das heißt: Diese Emissionen gelangen letztlich direkt in die Atmosphäre.“



Aus Sicht von Greenpeace Energy muss die Bundesregierung jetzt klare Prioritäten setzen. „Grüner Wasserstoff ist die in jeder Hinsicht überlegene Lösung“, sagt Marcel Keiffenheim. „Deshalb darf die Bundesregierung nur erneuerbaren Wasserstoff fördern. Jeder Euro für die Scheinlösung Blauer Wasserstoff ist eine Investition in die falsche Technologie.“ Laut Keiffenheim sollte die Politik die Nachfrage nach Wasserstoff nicht künstlich anheizen, solange noch keine ausreichenden Mengen an Grünem Wasserstoff zur Verfügung stehen. Empfehlenswert sei der Einsatz zunächst etwa im öffentlichen Nahverkehr und anderen dezentralen Projekten mit hohem CO2-Minderungsfaktor. Die Verwendung von Grünem Wasserstoff in Raffinerien zur Produktion fossiler Treibstoffe ist für den Greenpeace Energy-Experten hingegen der falsche Weg: „Wir sollten den knappen erneuerbaren Wasserstoff nicht dafür verschwenden, eine extrem klimaschädliche Technologie für ihre Restlaufzeit noch ein wenig aufzuhübschen.“

9.12.2020 | Quelle: Grrenpeace Energy

