Energiemanagementsystem CS-Vision von CitrinSolar: Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik steigern

Das neue Energiemanagementsystem CS-Vision des Solar- und Speicherspezialisten CitrinSolar vernetzt alle Energieerzeuger und -verbraucher und optimiert so die Energieeffizienz des gesamten Haushalts. Das funktioniert sektorenübergreifend. So können Photovoltaik-Module und Batteriespeicher genauso eingebunden werden, wie Waschmaschinen oder ein Elektroauto. Durch die zentrale Steuerung der Energieinfrastruktur und intelligente Betriebsstrategien soll insbesondere die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen deutlich gesteigert werden.

Eine Monitoring-Funktion zeigt den Energieertrag der Photovoltaik-Anlage an und errechnet gleichzeitig, wie viel Geld die Anlage tatsächlich einspart. Im Heizungsbereich ermöglicht CS-Vision zudem ein Wärmemanagement. Selbsterzeugter Strom wird so bestmöglich von der Wärmepumpe direkt genutzt oder mit einem Heizstab als Wärme in den Pufferspeicher eingeschichtet.

Fernzugriff mit dem Smartphone

CS-Vision kann in eine Cloud eingebunden werden. Das ermöglicht dem Fachhandwerksbetrieb auf Kundenwunsch eine Fernwartung der Anlage über das Internet durchzuführen. Der Endkunde kann ebenfalls mit dem Smartphone auf das CS-Vision-System zugreifen und so die Geräte komfortabel bedienen. Auf diese Weise sieht er immer genau, wie effizient seine Anlage gerade arbeitet und wie sich das eigene Verhalten auf seinen Stromverbrauch auswirkt.

Im zentralen Steuerungscomputer des CS-Vision laufen alle Fäden zusammen. Dabei kann das Gerät mit den verschiedensten Kommunikationsprotokollen, wie EEBus, Sunspec oder Modbus umgehen und mit Zähler, Batterie, Wechselrichter, Ladestation und Wärmepumpe kommunizieren. Es lassen sich aber auch Verbraucher ohne Kommunikationsprotokoll einbinden. Bei erweiterten Steuerungsmöglichkeiten wie EEBUS oder SEMP steuert CS-Vision die Wärmepumpe direkt an.

Ähnliches wie für die Wärmepumpe gilt auch für andere Geräte. Je detaillierter Geräte wie der Batteriespeicher oder die Ladesäulen mit der Außenwelt kommunizieren können, umso tiefer lassen sie sich in das Gesamtsystem einbinden. Dabei reichen die Optionen vom reinen Monitoring bis hin zur direkten Steuerung. Übrigens: Ein Großteil der von CitrinSolar angebotenen Komponenten kann man in das System integrieren und so alle Steuerungsoptionen nutzen.

Obwohl das Energiemanagementsystem CS-Vision eine große Anzahl an Energieerzeugern und -Verbrauchern steuern kann, soll es sich schnell und einfach installieren lassen. Standardisierte Installationsroutinen und Apps zur Inbetriebnahme unterstützen den Fachhandwerker dabei.

14.12.2020 | Quelle: CitrinSolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH