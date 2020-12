Fronius Portfolio 2021: Neue Wechselrichter, PV-Lösungen und grüner Wasserstoff

Der Solarexperte Fronius weitet 2021 sein Portfolio erheblich aus. Alles dreht sich um effiziente Sektorenkoppelung, maximalen Eigenverbrauch und Energieunabhängigkeit im Zeichen von 24 Stunden Sonne. Zudem baut das Unternehmen auf eine Energiezukunft mit erneuerbar erzeugtem Wasserstoff.

Gut gerüstet für die steigende Nachfrage nach hochwertigen Photovoltaiklösungen: Das Fronius Portfolio 2021 wird mit zahlreichen neuen Produkten ergänzt und zudem baut das Unternehmen das Angebot an digitalen Services weiter aus. „Wir haben unsere Fertigungskapazitäten enorm gesteigert und Produktionslinien mit modernster Technologie komplett neu aufgestellt. Wir gehen auch eine Extrameile in punkto Nachhaltigkeit. Beim Produktdesign setzen wir auf recyclingfähige Rohstoffe, produzieren mit 100% erneuerbarer Energie, haben beim Transport innerhalb von 2 Jahren 27% des CO 2 -Ausstoßes reduziert und legen besonderen Wert auf Langlebigkeit unserer Wechselrichter – einerseits durch aktive Kühlung aber auch durch ein innovatives Servicekonzept und ein eigenes Repair Center“, stellt Martin Hackl, Director Solar Energy, Fronius International, fest. „Zusätzlich stoßen wir in neue Bereiche vor, beispielsweise mit leistungsstarken Commercial-Wechselrichtern und einer eigenen E-Auto Ladelösung.“

Innovationen für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Mit dem einphasigen Primo GEN24 Plus will das Unternehmen die Wechselrichterserie, die mit dem dreiphasigen Symo GEN24 Plus begann, ausbauen. Der Primo wird Ende des ersten Quartals 2021 in den Leistungsklassen von 3 bis 6 kW erhältlich sein und bietet ebenfalls all die Features wie bedarfsorientierte Notstromoptionen, Multi Flow Technology, aktive Kühlung, SuperFlex Design und integriertes Verschattungsmanagement. Eine Vielzahl an offenen Schnittstellen erlaubt es, die überschüssige PV-Energie für Wärmepumpen oder E-Mobilität zur Verfügung zu stellen. Um den eigenen Sonnenstrom in den Tank zu bringen, arbeitet Fronius daran, sein Angebot mit einer eigenen E-Mobilitätslösung abzurunden. Mit dieser wird von Solarstromerzeugung bis zum intelligenten Photovoltaik optimierten Laden von E-Autos, alles perfekt abgestimmt aus einer Hand erhältlich sein.

Fronius Tauro – Wechselrichter für Unternehmen und Großanlagen

Neu im Fronius Portfolio 2021: Der Commercial-Wechselrichter Tauro. Dieser ist geeignet für Aufdach- und Freiflächenanlagen und wird ab Mitte des Jahres in verschiedenen Varianten und Leistungsklassen von 50 bis 100 kW angeboten. Er soll eine große Flexibilität im Anlagendesign, enorme Widerstandsfähigkeit, maximale Leistung bis zu 50°C Umgebungstemperatur sowie einen einfachem Leistungsteiltausch bieten.

Wasserstoffkompetenz unter einem Dach

Ökologisch erzeugter Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Vision 24 Stunden Sonne. Wasserstoff kann die erneuerbare Energie effizient saisonal speichern. Bei Bedarf kann man ihn dann rückverstromen. Deshalb errichtet Fronius an seinem Standort in Steinhaus in Oberösterreich, ein modernes Wasserstoffzentrum und bündelt dort all seine Ressourcen. „Mehr als 30 Experten werden hier fokussiert an einer nachhaltigen Energiezukunft mit Wasserstoff arbeiten. Forschung, Entwicklung, Fertigung und Vertrieb finden dort ihr neues Zuhause und Trainings sowie Kundenpräsentationen werden künftig hier abgehalten“, fasst Thomas Rührlinger, zuständig für die Geschäftsentwicklung der Wasserstofftechnologie, bei Fronius International GmbH, zusammen.

In der Mobilität überzeugt Wasserstoff als emissionsfreier Energieträger mit hoher Leistungsdichte, der große Reichweiten ermöglicht und den man rasch tanken kann. Diese Vorteile vereint der Fronius Solhub, eine schlüsselfertige Kompaktanlage zur Erzeugung, Speicherung, Rückverstromung und Betankung mit grünem Wasserstoff. Im Jahr 2021 will man mehrere Solhub Anlagen realisieren, eine davon entsteht direkt neben dem Wasserstoffzentrum.

17.12.2020 | Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH