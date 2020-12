Speicher und konzentrierende Solarthermie für die Wärmewende: BVES und DCSP vereinen Kräfte

Die etablierten Energiewendeverbände DCSP und BVES bündeln ihre Interessen. Im Wahljahr 2021 vereinen sie ihre Kräfte, um wichtige Weichenstellungen für die Wärmewende voranzubringen.

Der Deutsche Industrieverband Concentrated Solar Power (DCSP) und der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) planen im kommenden Jahr eine enge Zusammenarbeit. Die Grundlage der Kooperation ist die enorme Bedeutung von thermischer Solarenergie bei der Wärmewende. Der kombinierte Einsatz von konzentrierender Solarthermie mit thermischen Energiespeichern bewirkt eine hohe Effizienz und Flexibilität bei der Sektorenkopplung. So kann bei Einsparung von großen CO 2 -Mengen die dringend benötigte grüne Wärme für industrielle Prozesse und die Wärmenetze bereitgestellt werden.

Auf einem gemeinsam organisierten Branchentreff von BVES und DCSP wurden die großen technischen Fortschritte von Concentrated Solar Power (CSP) und thermischen Speicher in den Berichten aus Forschung und Industrie deutlich aufgezeigt. Joachim Krüger, Vorstand DCSP und Geschäftsführer der Firma Solarlite CSP Technology sagt: „Mit den technischen Entwicklungen der letzten Jahre sind zunehmend überzeugende ökonomische Rahmenbedingungen für den breiten Einsatz von industrieller Solarthermie für Prozesswärme in Mitteleuropa gegeben. Zusammen mit Speichern eine wichtige Systemlösung für die Energiewende.“

Marktkick für konzentrierende Solarthermie erwartet

„Neben den technischen Fortschritten unterstützen die politischen Klimaschutzziele und der Ruf nach dem Green Deal den Einsatz von konzentrierender Solarthermie. Der CO 2 -Preis ab 2021 wirkt und hat hier einen deutlichen Kick in den Markt gegeben“, ergänzt Juliane Hinsch als neue Geschäftsführerin beim DCSP.

Eine steigende Nachfrage aus der Industrie und von Stadtwerken bestätigten auch die Unternehmensvertreter. Die Vorstellungen von ihren laufenden Projekten zeigte vor allem. Die Technologien sind marktreif und können schon bald großflächig in deutschen Fernwärmenetzen und in der Industrie eingesetzt werden. „Der Ausblick auf thermische Speicher, auch in Kombination mit konzentrierender Solarthermie wird immer besser. Das geflügelte Wort vom schlafenden Riesen Wärmewende ist zunehmend hohl. Der Bereich entwickelt sich stattdessen zum (noch) Hidden Champion“, sagt Andreas Hauer, Vorstandsvorsitzender ZAE Bayern und Mitglied im BVES-Präsidium.

Der DCSP wird seine Geschäftsstelle im neuen Jahr in den Räumlichkeiten des BVES einrichten. Das soll die gute Zusammenarbeit von BVES und DCSP weiter festigen. Zudem soll es die Abstimmungswege kurz halten und die Mitarbeit in den beidseitigen Gremien intensivieren.

17.12.2020 | Quelle: BVES, DCSP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH