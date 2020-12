Hamburg plant Wasserstoffnetz im Hafen

Foto: Mediaserver Hamburg / Christian Spahrbier Im Hamburger Hafen entsteht ein Leitungsnetz für grünen Wasserstoff.

Hamburg will in den nächsten Jahren im Hafen ein Wasserstoffnetz für Industrieverbraucher aufbauen, die so Erdgas durch grünen Wasserstoff ersetzen können. Als Standort für einen 100 MW-Elektrolyseur ist das Kohlekraftwerk Moorburg im Gespräch.

