Photovoltaik-Solarpark Klüsserath Kobenlay: Einnahmen verbessern Gemeindefinanzen

Im Landkreis Trier-Saarburg entsteht der Photovoltaik-Solarpark Klüsserath Kobenlay in Zusammenarbeit von WES Green, den Stadtwerken Trier, regionalen Bürgerenergiegenossenschaften und der Gemeinde Klüsserath.

In einem besonderen regionalen Gemeinschaftsprojekt entsteht im Weindorf Klüsserath im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz mit dem Photovoltaik-Solarpark Klüsserath Kobenlay eine moderne und umweltfreundliche Energieerzeugungsanlage. Der Solarpark mit einer Gesamtfläche von rund acht Hektar auf einem benachteiligten Grünlandstandort ist bereits die zweite Anlage dieser Art, die in Zusammenarbeit von WES Green, den Stadtwerken Trier, regionalen Bürgerenergiegenossenschaften und der Gemeinde Klüsserath entsteht.

Die WES Green GmbH hat als spezialisierter Projektentwickler Anfang Dezember mit dem Bau des Solarparks begonnen. Auf der Fläche werden rund 18.770 Photovoltaikmodule und 46 Wechselrichter installiert. Die Anlage wird eine Leistung von 7 Megawatt haben und mit einer jährlichen Ökostromproduktion rund 2.000 Haushalte versorgen können. Die Anlage fügt sich harmonisch in den Standort ein. Sie wird zur Unterstützung der Biodiversität später mit einer entsprechenden Pflanzenaussaat und Sitzgelegenheiten an den umliegenden Wanderwegen aufgewertet. Im Mai 2021 soll der Netzanschluss erfolgen und die Anlage in Betrieb gehen.

Wertschöpfung in der Region

„Dieser Solarpark ist die Fortsetzung einer bewährten Partnerschaft mit der Gemeinde Klüsserath und den Stadtwerken Trier. Damit ist es uns als Projektentwickler und Generalunternehmer möglich, auf der Gemarkung Klüsserath nunmehr mit zwei Solarparks eine Stromerzeugungskapazität von 12 Megawatt zur Verfügung zu stellen. Somit gelingt es in der Region und insbesondere in der Gemeinde Klüsserath den Anteil der regenerativen Stromerzeugung zu erhöhen und dies mit Partnern vor Ort umzusetzen. Die damit verbundene Wertschöpfung bleibt vorrangig in der Region erhalten“, so Horst Schneider, Geschäftsführer der WES Green GmbH.

Für die Gemeinde hat das Projekt neben Umwelt- und Klimaschutzaspekten, auch wirtschaftlich eine hohe Bedeutung. Die Kommune ist, wie auch schon beim ersten Solarpark, daher auch an der Betreibergesellschaft beteiligt.

„Mit diesem zweiten Solarpark gehen wir einen großen zweiten Schritt in die Energiezukunft. Sie ist regional und nachhaltig. Wir leisten damit auf unserer Gemarkung einen ansehnlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, der gleichzeitig die Energiekosten für unsere Bürger begrenzt und aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit mit regelmäßigen Einnahmen die Gemeindefinanzen verbessert“, erklärt Klüsseraths Erster Beigeordneter Günter Herres, der den Geschäftsbereich erneuerbare Energien leitet. Der Bau vom Photovoltaik-Solarpark Klüsserath Kobenlay sei eine echte Win-win-Situation für alle Beteiligten.

18.12.2020 | Quelle: WES Green | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH