Deutschlands größter Solarpark Weesow soll 2020 fertig sein

500.000 Module und 2500 Kilometer Solarkabel hat SMP Montage in einem Logistikmarathon für Deutschlands größten Solarpark in Weesow, Brandenburg, verbaut.

Noch rechtzeitig vor Weihnachten rollen aktuell die letzten von insgesamt 1535 Lastzügen mit Baumaterial in Weesow, Brandenburg, an. Hier realisiert der Solarbau-Spezialist SMP Montage für die EnBW den größten Solarpark Deutschlands mit 187 MW auf einer Fläche von 209 Hektar. Als eines der ersten deutschen Solar-Großprojekt kommt der Solarpark Weesow ohne EEG-Förderung aus.

Superlative

100.000 gerammte Pfosten, rund 2,5 Millionen Meter verlegte Solarkabel, fast 500.000 verbaute Module: Seit Ostern realisieren die Monteure vor den Toren Berlin das Solar-Megaprojekt. Die Fläche ist beinahe so groß wie Monaco.

Gebaut wird auf dem Montagesystem SMP Meteor, das von SMP Montage in Deutschland entwickelt und auch produziert wird. 300 LKW waren nötig, um die Unterkonstruktion in Weesow anzuliefern.

Darüber hinaus hat der Hamburger Spezialist für große Solarinstallationen neben Rammung, mechanischer Montage, Modulmontage, Verkabelung DC und der Materialinspektion auch die Materiallogistik auf der Mega-Baustelle übernommen – eine besondere Herausforderung in Zeiten von Covid-19.

Covid 19 als Herausforderung

„Die Logistik auf diesem Riesenareal ist mit dem Bau kleinerer Parks ohnehin kaum vergleichbar,“ sagt SMP Montage CEO Michael Manfred Fischer. „Corona hat zudem die Entwicklung eines umfangreichen Hygienekonzepts notwendig gemacht. Die Sicherheit unserer Bau-Teams und Zulieferer hat für uns grundsätzlich oberste Priorität.“ SMP hat regelmäßig mehr als 150 Mitarbeiter vor Ort, die bei Anlieferung, Materialverteilung in die einzelnen Bau-Areale und Bauausführung durch einen komplexen Maßnahmenplan geschützt worden seien. Mit Erfolg, wie das Unternehmen betont: Schon vor Monaten habe SMP Montage den Bau-Teams regelmäßige Tests auf Corona ermöglicht. Es habe während der gesamten Bauphase von Ostern bis kurz vor Weihnachten keinen einzigen Infektionsfall in Weesow gegeben.

CO2-Ersparnis: 129.000 Tonnen

Wenn der 187-MW-Solarpark Weesow im neuen Jahr ans Netz geht, wird er jedes Jahr 129.000 Tonnen CO2 einsparen. Bilanziell soll er 50.000 Haushalte in der Region mit sauberem Solarstrom versorgen können.

Die SMP Solar Montage & Planungsgesellschaft, kurz: SMP Montage, versteht sich als ein spezialisierter Ingenieursdienstleister für die weltweite Solarindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg erbringt seit 2008 sämtliche Bauleistungen für Photovoltaikgroßanlagen ab 100 KW. Dazu gehört alles von der Geländevorbereitung und Baustelleneinrichtung bis zu den Fundaments- und Tiefbauarbeiten, von der mechanischen Konstruktion und Gestellmontage über die Installation und Verkabelung der Solarmodule bis hin zum Baustellenmanagement. Seit 2018 bietet SMP auch ein eigenes Montagesystem in unterschiedlichen Variationen an. Die Gesamtleistung der von SMP realisierten Projekte betrug nach eigenen Angaben im Sommer 2020 über 1,3 GW.

22.12.2020 | Quelle: SMP Montage

© Solarthemen Media GmbH