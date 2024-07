BayWa verkauft spanischen PV-Park Almodóvar an Encavis

BayWa baut aktuell einen 95 MW Solarpark in Südspanien, der ab 2025 Strom liefern soll. Nun haben die Münchener den Park an Encavis veräußert.

BayWa r.e. hat den spanischen Solarpark Almodóvar an die Hamburger Encavis AG verkauft. Die Anlage in Andalusien westlich von Córdoba wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 ans Netz gehen. Wie BayWa mitteilte, verfügt das Kraftwerk über eine Kapazität von 95 Megawatt (MW) und soll pro Jahr 187 Gigawattstunden (GWh) Strom produzieren.

Nach dem Verkauf des 109 MW-Solarparks Lirios vor einigen Monaten markiere dies einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft zwischen den Unternehmen. Encavis steht vor der Übernahme des Finanzinvestors KKR und Viessmann.

Almodóvar ist Teil eines 10-jährigen virtuellen Stromliefervertrags (VPPA), den BayWa r.e. im Jahr 2021 mit Huhtamaki, einemAnbieter von Verpackungslösungen mit Sitz in Finnland, unterzeichnet hat. Der Vertrag umfasst den Strom aus zwei spanischen Solarparks und deckt etwa 80 Prozent des Strombedarfs von Huhtamaki in Europa.

Ein Fokus von BayWa r.e. während Bau und Betrieb des Parks sei es, die Biodiversität vor Ort zu verbessern. Dafür wird das Unternehmen folgende Maßnahmen umsetzen:

Anlegen von zwei Gewässern für wirbellose Tiere und Amphibien

Bau von Nistkästen und Schutzräumen für Kleinsäuger, Insekten und Fledermäuse

Anbau von Hülsenfrüchten und Getreidearten als Lebensraum für Steppenvögel auf 82 Hektar in der Nähe des Projektgeländes



Matthias Taft, CEO der BayWa r.e. AG, kommentiert: „Almodóvar ist einer von zahlreichen Projektverkäufen, die wir in den kommenden Monaten in Europa abschließen werden. Wir werden auch in Zukunft den Ausbau der Erneuerbaren Energien mit neuen Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten vorantreiben.“

Juanjo Álvarez, Managing Director, BayWa r.e. Projects Spain, ergänzt: „Wir sind seit über zehn Jahren im spanischen Markt aktiv und haben dort bisher mehr als 600 MW an Wind- und Solarprojekten realisiert.“

Quelle: BayWa | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH