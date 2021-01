Georg Salvamoser Preis: Bewerber noch gesucht

Die Bewerbungsfrist für den Georg Salvamoser Preis endet an 22. Januar. Bis dahin können sich noch Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen, die sich für eine 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung engagieren, auf den mit 25.000 Euro dotierten Umweltpreis bewerben.

Für den Georg Salvamoser Preis suchen die Auslober noch Bewerber. Gefragt sind dafür laut der Initiatoren innovative, vorbildhafte und übertragbare Energieprojekte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Besonders gesucht seien Innovationskraft, Kreativität und Durchhaltevermögen der Bewerberinnen und Bewerber. Die Projekte müssen realisiert sein oder sich in der fortgeschrittenen Umsetzung befinden.

5.000 Euro des Preisgeldes sind für den Sonderpreis “Junge Energie” reserviert, mit dem engagierte Schulklassen, Jugendgruppen, Auszubildende, Studierende und junge Unternehmer*innen bis zu einem Alter von 28 Jahren ausgezeichnet werden. Bewerbungen sind noch bis zum 22. Januar, 24 Uhr online unter möglich.

Auslober des Georg Salvamoser Preises sind die Stadt Freiburg und die Georg-Salvamoser-Stiftung. Namensgeber ist der Freiburger Solarpionier Georg Salvamoser (1950 – 2009), der sich zeitlebens für eine hundertprozentige Versorgung aus erneuerbaren Energien engagierte. Zudem habe lange vor der aktuellen Klimadebatte die Zeichen der Zeit und die Notwendigkeit zu handeln erkannte. Unermüdlich habe er den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region Südbaden voran getrieben – ohne zuallererst auf die Rendite zu schielen, aber dann doch mit großem wirtschaftlichem Erfolg. Zunächst bei der Marktentwicklung für Photovoltaik-Systemanlagen, dann mit dem Vertrieb von Gemeinschaftsanlagen und nicht zuletzt mit dem Bau der ersten Nullemissionsfabrik für Solarmodule in Freiburg.



Die Georg-Salvamoser-Stiftung dankt ferner allen Sponsoren für ihre Spenden und Sachleistungen, ohne die diese Preisverleihung nicht möglich wäre. Dazu zählen folgende Namen: M10 Industries AG, FWTM Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messen GmbH & Co. KG, Solar Promotion GmbH, WEE Wirtschaftsverband 100% erneuerbare Energien Regio Freiburg, Stiftung viamedica – Prof. Franz Daschner, Seven2one Informationssysteme GmbH, Agentur triolog, Freiburg.

