Photovoltaik: CCE emittiert 30 Millionen-Anleihe

Der österreichische Photovoltaikspezialist Clean Capital Energy Group hat seine erste Unternehmensanleihe ausgegeben. Mit dem Fremdkapital von 30 Millionen Euro will das Unternehmen PV-Projekte weltweit finanzieren.

Die CCE – Clean Capital Energy Group hat zur Finanzierung ihrer internationalen Photovoltaik-Pipeline erfolgreich ihre erste Unternehmensanleihe emittiert. Der Green Bond des österreichischen Photovoltaikspezialisten hat ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Wie das Unternehmen mitteilte, haben institutionelle und private Investoren bereits den größten Teil der Anleihe während der Zeichnungsfrist gezeichnet. Ein Restbetrag sei aktuell noch über den Freiverkehr an der Börse München zu erwerben. CCE kann mit den Erlösen der Anleihe nun kurzfristig neue Projekte sichern sowie die Entwicklung der bestehenden Pipeline finalisieren. Ein Teil des Kapitals kommt bereits für den Bau der PV Kraftwerke zum Einsatz.

Für die Anleihe, die eine kurze Laufzeit von 1,5 Jahren hat, erhalten die Investoren ferner eine Verzinsung von 10 Prozent pro Jahr. Zum Ende der Laufzeit am 20. Juni 2022 wird die Anleihe zur Nominale getilgt. Das Mindestvolumen einer CCE Group Anleihe beträgt für Investoren ferner 100.000 Euro.. CCE besitzt aktuell in mehreren Ländern eine umfangreiche Pipeline von über 1,5 Gigawatt an Photovoltaik-Projektrechten. Ein Großteil dieser Projekte befindet sich in der finalen Entwicklungsphase oder ist bereits baureif. Für das kommende Jahr plant CCE gemeinsam mit institutionellen Investoren einen Teil der Projekte selbst zu bauen und implementiert dafür eine neue Struktur. Damit sichert die CCE ihr Wachstum und kann ihr fundiertes Wissen und langjährige Erfahrungen nutzen. Für diesen Entwicklungsschritt hat das Unternehmen bereits Zusagen von Investoren erhalten. In den nächsten zwei bis drei Jahren ist zudem geplant, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren.

13.1.2021 | Quelle: CCE © Solarserver / Solarthemen Media GmbH