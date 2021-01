IBC Solar installiert Photovoltaik für Kläranlage

Das drittes Photovoltaik-Projekt des PV-Händlers und Projektierers IBC Solar aus Bad Staffelstein für das niederländische Wasserwirtschaftsamt versorgt eine Kläranlage in Sleeuwijk mit grüner Energie.

IBC Solar, ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, hat für das niederländische Wasserwirtschaftsamt Waterschap Rivierenland einen weiteren Solarpark installiert. Die im Oktober 2020 fertigstellte Photovoltaik-Anlage hat eine Leistung von rund 2,9 Megawatt (MW) und deckt dadurch den Energiebedarf der Kläranlage Sleeuwijk zu rund 30 Prozent.

8000 Solarmodule

Somit greift die Wasserbehörde Rivierenland nun auch für ihre Kläranlage in Sleeuwijk auf eine Versorgung mit nachhaltigem Strom zurück. Mit 8000 Solarmodulen erzeugt die Photovoltaikanlage im Jahr 2652 MWh Solarstrom.

Für mehr Nachhaltigkeit investieren auch Behörden wie die Waterschap Rivierenland vermehrt in erneuerbare Energien. Die von IBC Solar geplante und realisierte Freiflächen-PV-Anlage in Sleeuwijk ist dabei das dritte Solarprojekt für die niederländische Wasserbehörde. Das erste Projekt, eine 2,2 MW große PV-Anlage in Arnheim entstand bereits im Frühjahr 2019. Anfang 2020 kam dann eine 870-kWp-Anlage in Wijk en Aalburg hinzu. Das neueste PV-Projekt in Sleeuwijk begreift die Wasserbehörde nun ein weiterer Schritt hin zu einer nachhaltigen Wasseraufbereitung und Stromversorgung.

PV und Biogas

Rivierenland rundet das Projekt durch die zusätzliche Installation einer Biogas-Gewinnung aus Abwasser durch Schlammfermentation ab. Neben dem Strombedarf der Kläranlage, deckt die Photovoltaik dabei auch den Energieverbrauch dieser Vergärungsanlage weitgehend ab.

27.1.2021 | Quelle: IBC Solar AG

© Solarserver.de | Solarthemen Media GmbH