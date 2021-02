Photovoltaik-Zubau im Jahr 2020: Knapp 4,9 Gigawatt neu installiert

Der Dezember brachte nochmals ein neues Jahreshoch mit 525 Megawatt neu installierter Photovoltaik-Leistung. Damit summiert sich der Zubau im Vorjahr auf fast 4,9 GW. Die Degression sinkt auf 1,4 Prozent.

Nachdem schon der November mit 481 MW einen Höchststand für den Zubau an Photovoltaik-Leistung in Deutschland im Jahr 2020 gebracht hat, konnte der Dezember diese Zahl mit 525 MW sogar noch übertreffen. Das geht aus den Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Der gesamte Photovoltaik-Zubau im Jahr 2020 belief sich damit auf knapp 4,9 GW.

Die Bundesnetzagentur hat die Degression der Einspeisevergütung von 1,8 Prozent in den Vormonaten auf nun 1,4 Prozent in den nun kommenden Monaten Februar, März und April abgesenkt. Ab Februar gibt es noch 8,04 Cent je Kilowattstunde für Photovoltaik-Anlagen unter 10 kW Nennleistung. Bis 40 kW Leistung sind es 7,81 Cent pro Kilowattstunde. Größere Solaranlagen bis 100 kW Leistung erhalten noch 6,13 Cent pro Kilowattstunde.

Freiflächen: 305 MW außerhalb der EEG-Ausschreibungen

Im Dezember betrug die Installation von Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb der EEG-Ausschreibungen 21 MW. Über das gesamte Jahr 2020 gesehen waren es insgesamt 305 MW. Beim Mieterstrom kamen im Dezember rund 2 MW hinzu. Die Gesamtleistung aller installierten Miterstrom-Anlagen beläuft sich auf 21 MW im Jahr 2020. Die meisten neuen Photovoltaik-Anlagen in Deutschland sind nach wie vor Dach-Anlagen außerhalb der Ausschreibungen. Im Dezember waren es in diesem Segment 398 MW. insgesamt belief sich der Photovoltaik-Zubau im Jahr 2020 in diesem Segment auf fast 4 GW.

Windenergie-Zubau nur an Land

Bei der Windenergie spielte sich wie schon in den Vormonaten der gesamt Zubau im Dezember onshore ab. Dabei kamen Windenergieanlagen mit einer Leistung von 200 MW hinzu. Somit summierte sich im Gesamtjahr 2020 die neu installierte Windenergie-Leistung auf knapp 1,5 GW. Die Biomasse konnte im November 15,5 MW hinzubauen. Insgesamt waren es hier im Jahr 2020 78 MW.

1.2.2021 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH