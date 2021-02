Wirsol Roof Solutions realisiert in Monsheim das zweite Großprojekt für Pfenning Logistics mit einer Leistung von über fünf Megawatt. Das Solarkraftwerk entsteht auf dem Dach des Gewerbeobjektes Multicube Rheinhessen.

Photovoltaik-Großdachanlagen bieten vor allem Gewerbe- und Industrieunternehmen mit großen Hallen die Chance. Damit leisten sie einen relevanten Beitrag zur Energiewende, reduzieren Energiekosten und investieren wirtschaftlich. Dies Chance hat das Logistikunternehmen Pfenning Logistics bereits zum zweiten Mal genutzt. Im Auftrag des Logistikunternehmens hat die Wirsol Roof Solutions in Monsheim bei Worms mit dem Bau einer großen Photovoltaik-Aufdachanlage auf dem Multicube Rheinhessen begonnen. In Heddesheim hatten die Photovoltaik-Experten bereits eine erste Anlage dieser Art mit einer Leistung von 8,1 Megawatt auf dem Multicube Rhein-Neckar errichtet, die zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung im Jahr 2013 die größte Anlage dieser Art in Europa war.

„Die Realisierung eines zweiten großen Photovoltaik-Projekts dieser Größenordnung für Pfenning Logistics sehen wir als großen Vertrauensbeweis aufgrund unserer Fachkenntnis im Bau sehr großer PV-Dachanlagen für Industrie- und Gewerbe. Das Logistikunternehmen leistet mit seinem Engagement enorm viel für die regionale Stromerzeugung. In dieser großartigen Partnerschaft bringen wir gemeinsam die Energiewende voran und leisten einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz“, erklärt Johannes Groß, Geschäftsführer der Wirsol Aufdach GmbH.

Bürgermeister freut sich auf Ökostrom

„Wir freuen uns, dass die Pfenning Logistics Group die Realisierung einer Photovoltaik-Aufdachanlage auf dem Dach des Multicube Rheinhessen angestoßen hat und damit in unserer Verbandsgemeinde die nachhaltige Stromerzeugung deutlich ausbaut“, erklärt Ralph Bothe, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Monsheim. „Bereits seit 2013 erzeugen wir in unserem kommunalen Windpark nachhaltigen Ökostrom und betreiben auch fünf Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Es ist eine tolle Nachricht, dass in unserer Verbandsgemeinde nun eine Anlage in dieser Größe realisiert wurde“, so der Bürgermeister.

Der erste Bauabschnitt des neuen Solarkomplexes wird bei Inbetriebnahme rund 750 Kilowatt elektrische Leistung liefern. Somit kann es etwa 769.500 Kilowattstunden umweltfreundlichen Sonnenstrom im Jahr in das Stromnetz einspeisen. Knapp 462 Tonnen CO 2 kann das Projekt damit jedes Jahr einsparen. In diesem ersten Bauabschnitt haben die Experten auf einer Fläche von 3.800 Quadratmetern 2.320 Photovoltaikmodule verbaut. Hauptbestandteil des Gesamtprojekts ist eine weitere große PV-Anlage mit einer Leistung von 4,4 Megawatt. Für diese hat die Wirsol Roof Solutions den Zuschlag für die EEG-Einspeisevergütung bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten. Die Realisierung dieses zweiten Bauabschnitts der Photovoltaik-Aufdachanlage auf dem Multicube Rheinhessen ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

