Neues europäisches Photovoltaik-Unternehmen Ampyr Solar Europe geht an den Start

Die Partner NaGa Solar, AGP und Hartree Partners haben das Joint Venture Ampyr Solar Europe gegründet. Das neue große europäische Solarunternehmen verfügt über eine 4-GW-Pipeline von Photovoltaik-Projekten in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland.

Das neue Unternehmen Ampyr Solar Europe (ASE) soll das Wissen von NaGa Solar und AGP bei der Entwicklung großer Projekte für erneuerbare Energien mit Hartrees Analysen für den Stromhandel und kohlenstofffreie Lösungen vereinen. Die Kombination dieser Kompetenzen soll den Aufbau von Photovoltaik-Leistung beschleunigen. Sie bietet institutionellen Anlegern eine Gelegenheit, mehr als eine Milliarde Euro Kapital einzusetzen.

Ampyr Solar Europe wird auf Ampyr Energy UK aufbauen, der bestehenden Partnerschaft von Hartree mit AGP. Diese entwickelt 1,5 GW Onshore-Wind-, Solar-PV- und zugehörige Batteriespeicher in Großbritannien. Der britische Betrieb wird seine Solaranlagen über NaGa mit den in den Niederlanden und in Deutschland in Entwicklung befindlichen Anlagen kombinieren.

Asiatischen Wurzeln nach Europa erweitern

„Im asiatisch-pazifischen Raum hat unser Team eine der größten erneuerbaren Plattformen der Region für institutionelle Investoren entwickelt. Und über 3 GW an erneuerbaren Projekten geliefert. Diese Erfahrung und Erfolgsbilanz gibt uns volles Vertrauen in unsere Fähigkeit, dieses ehrgeizige europäische Unternehmen zu einem großen Erfolg zu machen “, sagt Rajpal Singh Chaudhary, Gründungspartner der AGP. „Wir freuen uns, unseren Fußabdruck von unseren asiatischen Wurzeln nach Europa zu erweitern.”

Photovolaik spielt eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Energiestrategie Europas, um Netto-CO 2 -Emissionen von Null zu erreichen. Mit reduzierten staatlichen Subventionen ist es jedoch schwieriger geworden, geeignete Standorte für Entwicklungs- und Stromabnahmeverträge (Power Purchasing Agreements, PPAs) zu finden. Nur Standorte sind geeignet, die vorhersehbare Einnahmen in einem Ausmaß erzielen, die sie rentabel macht.

„Wir glauben, dass Investoren Kapital früher im Entwicklungsprozess einsetzen müssen. Und sie müssen neue Technologien wie Batterien und Wasserstoff einsetzen. Nur so können sie weiterhin starke konstante Renditen aus Solarenergie erzielen”, sagt Henny Pelsers, CEO von NaGa. „Durch die Partnerschaft mit AGP und Hartree können wir die Geschwindigkeit beschleunigen. Und die Anzahl der Standorte erhöhen, die wir selbst hätten entwickeln können.“ Das ermögliche einen schnellen Kapitaleinsatz, der für den Aufbau eines großen Portfolios attraktiver Solarinvestitionsmöglichkeiten erforderlich sei. Für Hartree ist das Joint Venture ein weiterer Schritt weg von seinen Ursprüngen Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien.

