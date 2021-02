Batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride: Europa überholt China

Fast 1,4 Millionen batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride wurden 2020 in Europa zugelassen, so die neuesten Zahlen von EV-Volumes, der Datenbank für Informationen rund um batterieelektrische Fahrzeuge. Das sind 137 Prozent mehr als 2019. Damit hat Europa China als Wachstumsmotor der E-Mobilität abgelöst.

Die Geschichte der batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride in Europa seit Anfang 2020 ist beispiellos: Was mit einem wirtschaftlichen Abschwung während der ersten Covid-19-Welle begann, wird zu einer Erfolgsgeschichte. Vor allem die Kombination aus neuen attraktiven und erschwinglichen Fahrzeugmodellen, einer höheren Reichweite, einer sich stetig entwickelnden Ladeinfrastruktur und staatlicher Förderung wie in Deutschland führte zum Aufschwung der Elektromobilität in Europa.

Europa ist führend bei Elektrofahrzeugen

Der Markt der Elektromobilität boomt weltweit: In den meisten Ländern waren die Märkte für batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride widerstandsfähiger gegenüber der Covid-19-Pandemie als die Automobilmärkte im Allgemeinen. Die weltweiten Auslieferungen für batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride stiegen im Jahresvergleich um 43 Prozent, während der globale Markt für Leichtfahrzeuge um 14 Prozent zurückging, so EV-Volumes. Mit fast 1,4 Millionen Neuzulassungen für batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride hat Europa im Jahr 2020 China als Führer des EV-Wachstums abgelöst und positioniert sich damit an der Spitze vor China mit einem Plus von 12 Prozent und den USA (Plus von 4 Prozent). Deutschland ist dabei führender Markt bei batterieelektrischen Fahrzeugen in Europa. So wurden 2020 in Deutschland so viele Pkw mit reinem Elektroantrieb neu zugelassen wie nie zuvor: Mit rund 194.200 Zulassungen hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Player treffen sich auf Power2Drive Europe 2021

Auf der Power2Drive Europe 2021 trifft sich das „Who-is-Who“ der Branche im Bereich E-Fahrzeuge und intelligente Ladelösungen. Die Fachmesse vom 21. bis 23. Juli 2021 im Rahmen von The smarter E Europe auf der Messe München statt. „Wir freuen uns, dass The smarter E Europe bereits zu über 75 Prozent ausgebucht ist und wir die Top-Technologieträger aus den Bereichen Elektrofahrzeuge und intelligente Ladeinfrastruktur bis hin zu Mobilitätsdienstleistungen vor Ort zusammenbringen“, so Joel Wenske, Projektleiter der Power2Drive Europe. Neben Tesla präsentieren sich weitere führende Innovationstreiber, wie etwa Hyundai und Geely mit Polestar auf der Fachmesse für nachhaltige Mobilität.

4.2.2021 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH