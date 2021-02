Greenonetec Unternehmensgründer Robert Kanduth hat sämtliche Firmenanteile erworben, die das chinesische Unternehmen Haier seit 2017 gehalten hatte. Der größte europäische Sonnenkollektorhersteller Greenonetec befindet sich jetzt zu 100 Prozent in österreichischer Hand.

Greenonetec startet als 100 Prozent österreichisches und eigentümergeführtes Unternehmen in das Jahr 2021. Auf Grund einer strategischen Neuausrichtung des chinesischen Partners Haier wurden sämtliche Firmenanteile von Unternehmensgründer und Geschäftsführer Robert Kanduth zurück erworben. Das im Jahr 1984 gegründete Unternehmen Haier entwickelte sich von einer Kühlschrankfabrik hin zum weltgrößten Produzenten von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen hatte im Jahr 2017 Anteile am größten europäischen Sonnenkollektorhersteller Greenonetec erworben.

„Trotz guter Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung mit der Haier Gruppe, sind wir überzeugt, nun insgesamt wieder schneller, flexibler und auf kürzeren Wegen für unsere Kunden agieren zu können“, sagt Robert Kanduth zuversichtlich.

Dem Jahr 2021 sieht Greenonetec sehr positiv entgegen. Die weltweite und europäische Umweltpolitik setzt nach Ansicht des Unternehmens vielversprechende Signale zur CO 2 -Reduktion. Dadruch entwickelt sich die Fördersituationen in den einzelnen Ländern auch für Solarthermie-Anwendungen positiv. Durch den Erwerb der Produktionslinie des dänischen Unternehmens Arcon-Sunmark im August letzten Jahres, konnte der Sonnenkollektorhersteller Greenonetec auch das zukunftsträchtige Geschäftsfeld „Solare Großanlagen“ weiter ausbauen. Arcon-Sunmark war unter dem dänischen VKR Holding über viele Jahre Weltmarktführer für die Fertigung von Großflächenkollektoren und die Umsetzung von Solarheizwerk-Projekten für die Fernwärmeversorgung. Die VKR Holding hatte voriges Jahr die Abwicklung der Solarsparte verkündet und Teile des Unternehmens Arcon-Sunmark an Greenonetec verkauft. Darunter auch die Fertigung für Großflächenkollektoren.

4.2.2021 | Quelle: Greenonetec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH