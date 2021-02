Österreich: Mittel für „Raus aus Öl und Gas“-Förderung aufgestockt

Der Österreichische Biomasse-Verband begrüßt die Förderoffensive „Raus aus Öl und Gas“. Der Absatz von Holzkesseln boomt und die Holzkessel-Industrie erwartet durch die Aufstockung der Förderkontingente einen Beschäftigungsschub.

Der Österreichische Biomasse-Verband begrüßt die Förderoffensive für die Sanierung und den Ausstieg aus Öl-­ und Erdgasheizungen mit der „Raus aus Öl und Gas“-Förderung des Bundesministeriums für Klimaschutz, die die Bundesministerin Leonore Gewessler vorgestellt hat. Insgesamt steht nunmehr das Rekordbudget von 650 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 für die Antragssteller bereit. „Die deutliche Aufstockung der Förderungen ist ein wichtiges Zeichen für die Biomasse-Branche, die Wertschöpfungskette Holz und die Energiewende im Wärmebereich. Erstmals werden die Förderungen mehrjährig vergeben, was die Planungssicherheit für Haushalte und die ausführenden Unternehmen wesentlich erhöht“, erklärt Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes. „Die Leitbetriebe der heimischen Holz-Kesselindustrie konnten vergangenes Jahr trotz Corona-Krise um ein Drittel mehr Mitarbeiter beschäftigen als im Jahr zuvor. Durch die Aufstockung der Förderkontingente erwarten wir einen weiteren Beschäftigungsschub. Wer mit Holz heizt, sorgt für heimische Wertschöpfung, hilft dem Wald und schützt das Klima.“

Kesselbranche boomt

Mit der Offensive bei der „Raus aus Öl und Gas“-Förderung unterstützt der österreichische Staat in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente Nah- oder Fernwärme. Ist diese Anschlussmöglichkeit nicht gegeben, wird der Umstieg auf eine Holzzentralheizung oder eine Wärmepumpe gefördert. Hinzu kommt eine Sanierungsoffensive. Hierin steht die Senkung des Energieverbrauchs im Mittelpunkt. Wer in der Sanierung auf Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen setzt, darf sich auf 50 Prozent mehr Förderung freuen. Die Förderungen kann man rückwirkend zum 1. Januar beantragen.

Österreich ist in der Bioenergie führend. Sowohl der Brennstoff Holz als auch die Kesseltechnik stammen größtenteils aus dem Inland. Als Brennstoffe kommen Nebenprodukte aus der nachhaltigen Forstwirtschaft und der Holzindustrie zum Einsatz. Die „Raus aus Öl“-­Förderung für Holzheizungen hat den Markt bereits in den vergangenen Jahren deutlich stimuliert: Nach einem Plus von 18 % im Jahr 2019 konnten Holzheizungen im Vorjahr nochmals um 8 % zulegen. Damit wurden fast 13.000 Holzheizungen in Österreich eingebaut, rund 70 % davon waren Pelletsheizungen. In Österreich müssen die Bürgerinnen und Bürger rund 600.000 Ölheizungen und 900.000 Erdgasheizungen durch Energiesysteme auf der Basis von erneuerbaren Energien ersetzen.

9.2.2021 | Quelle: Österreichischer Biomasse-Verband | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH