Solarthermie: Ritter Energie im Innovationswettbewerb Top 100 ausgezeichnet

Pionier und Preisträger für ökologisches Heizen: Die Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG mit seinen Marken Paradigma und Ritter XL hat das Top 100-Siegel 2021 verliehen bekommen.

Als einziger Innovationswettbewerb in Deutschland ehrt Top 100 damit zum bereits 28. Mal mittelständische Unternehmen für ihr Innovationsmanagement und ihren besonderen Innovationserfolg. Dieses Mal dabei: Ritter Energie.

Ökologie und Innovation sind bei Ritter Energie eng miteinander verknüpft. Heizen ist eine Notwendigkeit – aber es soll umweltfreundlich, effizient und bezahlbar sein. Mit den Solar- und Holzheizungen der Ritter Energie werden deshalb dem eigenen Grundsatz folgend fossile Brennstoffe, Brennstoffkosten und CO 2 eingespart. Dieses Engagement ist jetzt preisgekrönt: In einem wissenschaftlichen Verfahren hat sich das Unternehmen durchgesetzt und unter die Top 100 seiner Kategorie platziert. „Stetig entwickeln wir unsere Produkte weiter und schulen unsere Mitarbeiter. Unser Ziel: Jeden CO 2 -Fußabdruck so gering wie möglich halten“, sagt Matthias Johler, Geschäftsführer bei Ritter Energie.

Ritter Energie Ritter Energie ist 1988 als Pionier gestartet und heute zu einem der Marktführer der Solarwärme-Technik herangewachsen. Das Unternehmen entwickelt und produziert am Firmensitz in Dettenhausen Vakuumröhren-Kollektoren – zum Bereitstellen von Warmwasser, Heiz- und Prozesswärme. Zusammen mit weiteren Systemkomponenten wie Pelletskesseln, Speichern und Regelungen vertreibt Ritter Energie unter der Marke Paradigma alles für den nachhaltigen Heizungsbau im Ein- und Zweifamilienhausbereich. Mit der Marke Ritter XL werden solarthermische Großanlagen für Stadtwerke oder auch Genossenschaften geplant und realisiert.

Offizielle Feierstunde im November geplant

„Die TOP 100-Unternehmen haben sich konsequent danach ausgerichtet, möglichst innovativ zu sein“, sagt Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter vom Innovationswettbewerb Top 100. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter von Top 100, legten die Forscher rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien zugrunde, um die Innovationskraft der mittelständischen Unternehmen zu messen. Am 26. November kommen alle Preisträger des aktuellen Top 100-Jahrgangs noch einmal zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet seit zehn Jahren den Innovationswettbewerb Top 100 als Mentor.

10.2.2021 | Quelle: Ritter Energie- und Umwelttechnik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH