ABO Wind verkauft Solarparks in Griechenland

Das deutsche Erneuerbare Energieunternehmen ABO Wind hat zwei Solarparks in Griechenland an die Blue Elephant Energy AG veräußert. Die Gesamtleistung beträgt 45 Megawatt (MW).

ABO Wind hat zwei Solarparks in Griechenland mit insgesamt 45 MW an Blue Elephant Energy verkauft. Wie das Wiesbadener Unternehmen mitteilte, befindet sich das erste Photovoltaik-Projekt in Kossos. Es hat außerdfem eine Leistung von sieben Megawatt. Das zweite liegt in Megala Kalyvia. Es sei dabei mit einer Kapazität von 38 Megawatt das größte Erneuerbare-Energien-Projekt in der Firmengeschichte. Es ist zugleich der bislang größte in Betrieb befindliche Solarpark Griechenlands. Der prognostizierte Ertrag beider Projekte liegt bei etwa 80 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

ABO Wind hatte beide Projekte 2018 in der Entwicklungsphase erworben und die Planung, Errichtung und den Netzanschluss zwischen 2019 und 2020 abgeschlossen. In Megala Kalyvia errichtete ABO Wind zudem ein privates Umspannwerk, um den erzeugten Strom in das Hochspannungsnetz einzuspeisen. Das Projekt nutzt ferner die einachsige Tracker-Technologie, die die Module dem Sonnenstand nachführt, um den Ertrag zu optimieren. “In nur wenigen Jahren sind wir ein wichtiger Bestandteil des griechischen Marktes für erneuerbare Energien geworden”, sagt ABO Wind-Geschäftsführer Panagiotis Sarris. “Mit diesen Solarprojekten haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, auch technologisch anspruchsvolle Solarparks zügig ans Netz zu bringen.”

Markteintritt für Blue Elephant

Wie Blue Elephant mitteilte, ermöglicht der Erwerb den Eintritt in den vielversprechenden griechischen Markt. Das mache eine weitere geografische Diversifizierung des Portfolios möglich. „Darüber hinaus können wir mit diesen Solarprojekten einen weiteren Beitrag für eine nachhaltigere und saubere Energieversorgung leisten.” Das sagte Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy AG.

ABO Wind ist seit 2017 in Griechenland aktiv. Derzeit arbeitet das Unternehmen zudem an fünf weiteren griechischen Solarprojekten in der Region Epirus, die kürzlich in einer Ausschreibung Zuschläge erhalten haben. Die Inbetriebnahme dieser 50 Megawatt ist ferner für die erste Jahreshälfte 2022 geplant. “Griechenland ist ein vielversprechender Markt für erneuerbare Energien”, so Sarris weiter. “Wir haben die Zahl der Mitarbeiter vor Ort in unserem Büro in Athen auf elf erhöht, und wir haben begonnen, Batteriespeicherprojekte im Land zu entwickeln.”

In der Vergangenheit hat ABO Wind vor allem kleinere Solarparks mit Kapazitäten von jeweils 1 bis 7 Megawatt installiert. Mit dem 38-Megawatt-Projekt ist dem deutschen Unternehmen nun der Einstieg in das Geschäftsfeld großer internationaler Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelungen. Weltweit arbeitet ABO Wind derzeit an Solarprojekten mit rund 5.000 Megawatt Leistung.

15.2.2021 | Quelle: ABO Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH