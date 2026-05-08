Goldbeck Solar baut 268 Megawatt Photovoltaik-Park in Bayern

Entwickler Goldbeck Solar baut für Blue Elephant Energy einen PV-Park im bayrischen Mötzing. Mit 268 Megawatt ist es das bisher größte Vorhaben des Unternehmens in Deutschland.

Goldbeck Solar plant sein bislang größtes Solarprojekt in Deutschland. Es geht dabei um einen Photovoltaik-Park in der Gemeinde Mötzing in Bayern. Im Ortsteil Schafhöfen soll ein Solarpark mit einer Spitzenleistung von 268 Megawatt (MWp) entstehen, teilte Goldbeck Solar mit.

Auftraggeber und Investor sei die Blue Elephant Energy GmbH, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Fokus auf erneuerbare Energien. Bei der Projektgesellschaft handele es sich ferner um die BEE Solarpark Schafhöfen GmbH & Co. KG. Goldbeck Solar ist als EPC‑Partner für die schlüsselfertige Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Der Solarpark Schafhöfen zählt zu den größten Photovoltaik‑Freiflächenprojekten in Deutschland. Die Anlage werde als Fixtilt‑Südanlage realisiert. Der Spatenstich ist für den 21. Mai 2026 geplant, der geplante Betriebsstart für September 2027 vorgesehen.

Nach Inbetriebnahme soll der Solarpark jährlich rund 296.000 Megawattstunden Strom erzeugen. Damit ließen sich rechnerisch etwa 147.000 Haushalte mit klimafreundlicher Energie versorgt und jährlich rund 200.000 Tonnen CO₂ eingesparen.

Zum Einsatz kommen Photovoltaikmodule von Trina Solar (Typ TSM‑NEG21.C.20) sowie SMA‑Wechselrichter vom Typ MVPS 4.400. Die Finanzierung des Projekts erfolgt unter Beteiligung der Commerzbank.

Mit einer Leistung von über 268 MWp stelle das Projekt hohe Anforderungen an Planung, Logistik und Koordination. Goldbeck Solar bringe hierbei seine Erfahrung in der Umsetzung großskaliger Solarprojekte ein.

Quelle: Goldbeck | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH