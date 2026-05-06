Greenovative: Vier Gemeinden geben grünes Licht für Solarparks

Die Greenovative hat von vier Gemeinden in Süddeutschland den Satzungsbeschluß zum Bau von PV-Freiflächenanlagen erhalten. Die Gesamtleistung aller Vorhaben beträgt mehr als 40 Megawatt peak.

PV-Projektierer Greenovative hat im ersten Quartal 2026 die Zusage von vier Gemeinden erhalten, Solarparks in ihrem Gebiet zu bauen. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Gemeinden jeweils die nötigen Satzungsbeschlüsse gefasst. Damit seien die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Vorhaben in die nächste Phase der konkreten Bauplanung zu überführen.

Zum Hintergrund: Mit einem Satzungsbeschluss stimmt der Gemeinderat der entsprechenden Bauleitplanung und damit der Nutzung einer Fläche für einen Solarpark zu. Diese Entscheidung schaffe verbindliches Planungsrecht für beide, Gemeinde und Vorhabensträger, und bildee die Grundlage für die weitere Umsetzung. Gleichzeitig signalisiere der Beschluss die Unterstützung der Kommune für das jeweilige Projekt.

Die vier betreffenden Gemeinden sind in der Oberpfalz, in Oberfranken, im Allgäu und in Niederbayern ansässig. Der Solarpark Holzheim am Forst II werde eine Spitzenleistung von 9.487 Kilowatt (kWp) aufweisen und jährlich rund 10.991 MWh (Megawattstunden) Strom produzieren. In Altenkunstadt entstehe auf einer Fläche von 11,8 Hektar der Solarpark Burkheim. Mit einer Spitzenleistung von 10.563 kWp werde die Anlage jährlich rund 11.209 MWh Solarstrom erzeugen.

Der Solarpark Günzach verfügt über eine Spitzenleistung von 2.880 kWp und jährliche Stromerzeugung von 3.000 MWh. Der Solarpark Oberschneiding soll über 18.990 kWp verfügen und ein Großbatteriespeichersystem erhalten. Dabei sollen knapp 29.900 Photovoltaikmodule verbaut werden.

Neben diesen Projekten befänden sich aktuell weitere 100 Greenovative-Solarparks in der Genehmigungsphase.

Quelle: Greenovative | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH