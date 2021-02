Warnung vor Bill Gates’ Klimaschutz-Milliarden

Hans-Josef Fell, der Präsident der Energy Watch Group, warnt vor den angekündigten Investitionen des Milliardärs Bill Gates in den Klimaschutz. Gates kaschiere damit sein Engagement für die Atomkraft und biete Öl-Magnaten die Chance zum Greenwashing.

Es ist eine Warnung vor Bill Gates Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz, die Hans-Josef Fell ausgibt. Der Präsident der Energy Watch Group begründet das ausführlich. So habe Gates in der Vergangenheit mit seinen „Klimaschutzaktivitäten“ keinerlei Interventionen vorgeschlagen oder finanziert, die bis 2030 eine Nullemissionswelt schaffen könnten. Mit seinen Milliardenfinanzierungen habe er stattdessen vor allem auf gefährliche und untaugliche Vorschläge gesetzt. Sie stammten aus dem Spektrum des Geoengineering und insbesondere die Atomkraft. Deren Umsetzung werde aber noch Jahrzehnte dauern, wenn sie denn überhaupt komme.



Schon jahrelang begründet er seine Atomgeschäfte damit, dass Erneuerbare Energien keine Versorgungssicherheit bringen könnten. Gates ignoriere beständig alle Forschungen und auch realisierte Investitionen, die belegen, dass Erneuerbare Energien sehr wohl Versorgungssicherheit bringen und schnell das fossile und atomare Zeitalter ablösen können.

Zweifelhafte Geoengineering-Projekte

Sein Einsatz für die Atomenergie blende konsequent alle Bedrohungen aus, die mit dieser verbunden sind und allesamt zu einer schnellstmöglichen Abschaltung aller Atomkraftwerke führen müssten. Dazu zählten die ungelöste Frage des Atommülls, der Uranbergbau und die Gefahren eines Super-GAUs. Außerdem seien die Kosten für Atomstrom unverhältnismäßig hoch. In diesem Jahr haben US-Energieversorger laut Fell angekündigt, fünf AKWs abzuschalten, weil der Neubau von Solar- Wind- und Batterien billiger und verlässlicher Strom erzeugen. Ferner sei die Verquickung sogenannter friedlicher Nutzung der Atomenergie und dem Militär zu kritisieren. Atomkraftwerke sind die entscheidenden Lieferanten von Rohstoff für Atombomben.

Bezeichnend seien die bisherigen milliardenschweren „Klimaschutzaktivitäten“ von Bill Gates und seiner Stiftung. 2018 hatte Bill Gates für seine Bill & Melinda Gates Foundation eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission über 100 Millionen Euro geschlossen.



Gates wolle damit zusammen mit der Kommission Start-ups fördern, die neue Geschäftsmodelle für den Klimaschutz schaffen wollen. Insbesondere sollen Technologien für Nullemissionen und solche, die den Strahlungshaushalt der Erde beeinflussen (Geoengineering) Unterstützung finden. Die EU-Vereinbarung ist Teil des 2 Milliarden US-Dollar schweren Breakthrough Energy Ventures, den er mit anderen Superreichen zusammen letztes Jahr initiiert habe.



Zu diesen Superreichen gehöre unter anderem Teersande-Magnat Murray Edwards, der mit dieser höchst klimaschädlichen Art der Ölförderung Milliarden verdiene. Edwards habe ein großes Interesse daran, seine schmutzigen und ökologisch verheerenden Antiklimaschutz-Geschäfte fortzuführen. Er suche dafür nach Geoengineering-Lösungen, um so CO2-Emissionen aus dem Erdölgeschäft zu kompensieren.

Genau dafür stünden auch die Forschungen der Professoren David Keith, Harvard University, und Ken Caldeira, Stanford University. Sie haben Forschungsförderungen in unbekannter Millionenhöhe von der Gates-Foundation erhalten. Sie forschten unter anderem an Möglichkeiten, mit giftigen Schwefelpartikeln Sonnenstrahlen zu reflektieren, um so die durch CO2-Emissionen verursachte Erderwärmung etwas aufzuhalten. Solche Ideen aus dem Bereich Geoengineering seien gefährlich. Denn derartige Vorhaben könnten sich auch negativ auf die Gesundheit der Menschen und das Ökosystem auswirken.

Neue Generation von Atomreaktoren

Besonders gefährlich für die Welt ist die Unterstützung von Bill Gates für die vierte Generation von Atomreaktoren. Er finanziere vor allem kleine und mittlere Reaktoren (SMR) in seiner Funktion als Gründer und Chairman der Atomkraftfirma Terra Power.



Gates’ Ziel sei Tausende kleine Atomreaktoren dezentral überall in der Welt zu errichten. Es sei aber kein Wunder, dass die Europäische Kommission bei den Atomplänen von Bill Gates mitmache. Sie könne den durch EURATOM gesetzlich vorgeschriebenen Ausbau der Atomenergie in der EU weiter vorantreiben. Außerdem könne sie so eine sogar über Steuergelder hinausgehende erhebliche externe Geldquelle erschließen, kritisiert Fell. Ihre Forschungsfinanzierung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für neue Atomreaktoren werde damit sogar noch mit privatem Stiftungskapital verstärkt.



Bemerkenswert sei auch, dass die riesigen gesundheitlichen Gefahren der Radioaktivität als Auslöser für Krebs oder Missbildungen von Bill Gates ignoriert werden, einem der größten Finanziers der WHO.



So sei zu befürchten, dass Bill Gates auch bei der WHO seinen Einfluss geltend machen werde, damit keinerlei Aktivitäten zu Fragen ergriffen werden, die einen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Gefahren und Atomkraft, sowie Geoengineering herstellen könnten.



Die Finanzierungsaktivitäten von Bill Gates unter dem Deckmantel des Klimaschutzes seien hochgefährlich für eine friedliche und sichere Welt. Denn diese müsse ohne Atomwaffen und ohne Atomkraft auskommen. Sie seien auch gefährlich für die allgemeine Gesundheitsvorsorge der Menschheit, nicht nur bezogen auf Radioaktivität, sondern auch auf luftverschmutzendes und anderweitig gefährliches Geoengineering.



Damit der Reichtum von Gates tatsächlich segenswirkend für die Welt sein könne, sollten seine Spenden und Unternehmensaktivitäten für 100% Erneuerbare Energien und für eine Energieversorgung frei von Radioaktivität und Klimagasen eingesetzt werden. Doch seine Unternehmensaktivitäten deuteten genau auf das Gegenteil, so Fell. Ein wirksamer Beitrag für den Klimaschutz sei bei Bill Gates auch mit seinem neuen Buch nicht zu erwarten.

16.2.2021 | Quelle: Hans-Josef Fell | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH