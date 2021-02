Juwi baut Solar-Hybrid-Kraftwerk in Australien

Die zum Energieversorger MVV zählende Juwi-Gruppe realisiert ein Hybridkraftwerk für eine Stadt im Norden Australiens. Neben Photovoltaik und Speicher kommt ein Dieselgenerator zum Einsatz.

Der Projektentwickler Juwi baut ein Solar-Hybrid-Kraftwerk in Australien. Wie das zum MVV-Konzern zählende Unternehmen mitteilte, ist dafür die australische Tochtergesellschaft juwi Renewable Energy Pty Ltd. mit Sitz in Brisbane zuständig. Diese habe mit dem internationalen Erneuerbare-Energieunternehmen EDL eine Vereinbarung zum Bau des Solar-Hybrid-Kraftwerks unterzeichnet. Das 3,9-Megawatt starke Sonnenkraftwerk verfügt über einen Batteriespeicher (3MW/5MWh). Außerdem soll es im Verbund mit einem 4,5 Megawatt-Dieselgenerator arbeiten. Das Hybridkraftwerk soll so zur Versorgung der Stadt Jabiru im Northern Territory beitragen.

Nach seiner Fertigstellung soll das Hybridkraftwerk mindestens die Hälfte des jährlichen Strombedarfs der 1.100-Einwohner-Stadt decken. Der Baubeginn ist zudem in Kürze geplant. Der Dieselgenerator soll bereits Ende 2021 in Betrieb gehen. Die Fertigstellung des Solarparks samt Batteriespeicher ist dann für Anfang 2022 avisiert. Besitzer und Betreiber des Kraftwerks wird EDL sein. Neben dem Einsatz von Dieselgeneratoren kommt in letzter Zeit auch grüner Wasserstoff als Back-Up-Lösung bei Off-Grid-Projekten in die Diskussion.

Strom im Nationalpark

Das Kombikraftwerk liegt inmitten einer bedeutendsten Nationalparks Australiens. Der Kakadu Nationalpark wurde wegen seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt in die Liste der UNESCO Weltnatur- und der UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen. Er gilt deshalb als einer der schönsten Nationalparks Australiens. „Mit dem Hybridkraftwerk können wir den fossilen Anteil an der Energieversorgung der Stadt im Kakadu Nationalpark um mindestens 50 Prozent reduzieren.“ Das erklärt Dave Manning, Leiter des globalen Hybridgeschäfts von juwi.

Das Jabiru-Projekt ist für juwi bereits das sechste Projekt, das das Unternehmen in Australien realisiert. Insgesamt umfassen die juwi-Projekte Down Under inzwischen ein Investitionsvolumen von rund 100 Millionen Euro.

Neben der Entwicklung und Betriebsführung von Wind- und Solarparks ist der Bau von Hybridkraftwerken für nicht-netzgebundene Industrien, wie zum Beispiel Minen, ein wichtiges Wachstumssegment der juwi-Gruppe. Bei solchen Projekten ergänzen Speicher PV- und/oder Wind-Kraftwerke. „Mit unserem weltweit bekannten DeGrussa-Projekt haben wir gezeigt, was Erneuerbare-Energien-Lösungen leisten können.“ Das sagt Stephan Hansen, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das internationale Geschäft des Unternehmens. Aktuell baut juwi in Südafrika einen 10- Megawatt-Solarpark zur Eigenstromversorgung einer Goldmine.

19.2.2021 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH