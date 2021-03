Avancis mit Rekord bei Wirkungsgrad für PV-Dünnschicht

Das Photovoltaik-Unternehmen Avancis hat einen neuen Rekord für den Wirkungsgrad von kommerziellen Dünnschichtmodulen aufgestellt. Das NREL bestätigte für die CIGS-Module eine Effizienz von 19,64 Prozent.

Der deutschen Photovoltaik-Hersteller Avancis freut sich über einen neuen Rekord beim Wirkungsgrad für kommerzielle PV-Module aus dem Bereich Dünnschicht. Avancis stellt Solarmodule auf Basis von Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid-Verbindungen (CIGS) her. Mit seiner Technologie habe das Unternehmen nun eine neue internationale Bestmarke aufgestellt, teilte es mit. Mit einem offiziell zertifizierten Wirkungsgrad von 19,64% erzielte es den Wirkungsgradweltrekord für ein komplett verkapseltes Dünnschichtmodul mit integrierter Serienverschaltung der Größe 30cm x 30cm.

Den Spitzenwert, bezogen auf die Aperturfläche von 671 cm², hat das National Renewable Energy Lab (NREL) aus den USA zertifiziert. Mit dieser Bestleistung liegt Avancis vor dem bisherigen Weltrekord von 19,16% für CIGS Module in dieser Größe. In der Forschung sind im Bereich Dünnschicht aber auch höhere Wirkungsgrade bekannt.

In Richtung 20 Prozent

„Dies ist ein großer Sprung und ein wichtiger Schritt für die CIS Dünnschichttechnologie“, erklärt Dr. Jörg Palm, CTO bei Avancis. „Die Steigerung des Wirkungsgrads basiert auf einer verbesserten Homogenität des CIS Bildungsprozesses, in der optimalen Abstimmung der Eigenschaften der einzelnen Funktionsschichten sowie in der Reduktion der Reflexionsverluste.” Der Erfolg sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu Modulwirkungsgraden von CIGS Modulen über 20%.

Das im Forschungs- und Entwicklungszentrum in München entwickelte Champion-Modul basiert auf einem Cu(In,Ga)(S,Se)2 Absorber. Außerdem basiert es auf einer Na-basierten Nachbehandlung des Absorbers sowie einem Cd-freien gesputtertem ZnOS Puffer. Alle wesentlichen Prozesse sind dabei kompatibel mit der Serienproduktion von großflächigen CIGS Modulen. Avancis unterstreicht hiermit seine Stellung als führender Technologielieferant und Hersteller von hochwertigen CIGS Dünnschichtsolarmodulen.

Avancis entwickelt seine Technologie in den eigenen R&D-Zentren in München und Torgau und produziert in Torgau. Sie geht dabei auf die Pionierarbeiten in den 80er Jahren bei Arco Solar zurück und hat sich über viele Zwischenstationen zur heutigen Dünnschichttechnologie weiterentwickelt. Hauptmarken sind die Produktplattform Skala als energieerzeugendes Fassadenbekleidungsmaterial für Gebäude und Infrastruktureinrichtungen sowie das Photovoltaik-Modul PowerMax, das in Freiflächen und Aufdachanlagen eingesetzt wird. Seit 2014 gehört Avancis zur chinesischen CNBM Gruppe.

