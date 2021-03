Encavis notiert künftig im Börsenindex MDAX

Die Aktie des regenerativen Projektentwickler und Stromerzeuger Encavis AG steigt in den MDAX auf. Die Hamburger sind damit das einzige Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien in dem Index.

Die Hamburger Encavis AG notiert ab Ende März im Börsenindex MDAX. Damit ist es das einzige Unternehmen aus dem Segment erneuerbare Energien in dem Börsenindex. Der MDAX umfasst die 60 größten Unternehmen hinsichtlich der Marktkapitalisierung und Handelsvolumen in Deutschland nach dem DAX.

Wie Encavis mitteilte, honoriere der Aktienmarkt somit die eindrucksvolle operative Erfolgsgeschichte der Encavis AG. Dem Übertritt der vormaligen Capital Stage AG in den Prime Standard der Deutsche Börse AG im Jahre 2013 folgte vor fast exakt sieben Jahren, am 24. März 2014, die Aufnahme in den SDAX.



“Die zukünftige MDAX-Notiz ist uns Ansporn und Bestätigung zugleich, unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben und subventionsfrei grünen Strom aus unseren Wind- und Solarparks über langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) direkt an industrielle und gewerbliche Abnehmer zu Marktpreisen zu vermarkten”, unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die nachhaltigen Wachstumsambitionen des Konzerns.

Starkes Wachstum

Rasant haben sich zudem seit 2013 Umsatz, Konzernjahresüberschuss und Börsenwert der Encavis AG entwickelt. So hat sich der Konzernumsatz 2013 von rund 57,0 Millionen Euro mehr als verfünffacht. Der Konzernjahresüberschuss hat sich ebenfalls nahezu verfünffacht und der operative Cash Flow nahezu versechsfacht. Die Marktkapitalisierung der ehemals Capital Stage AG hat sich außerdem von rund 272 Millionen Euro (4. März 2014) auf zuletzt über 2,4 Milliarden Euro nahezu verneunfacht.

“Der Aufstieg in den MDAX erfüllt mich mit besonderem Stolz für die unermüdliche Leistung unseres kompletten Encavis-Teams, das jeden Tag und insbesondere auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie Spitzenleistungen erbringt. Mehr als je zuvor sind wir alle dem Ziel der Erneuerbaren Energieproduktion verpflichtet”, begrüßt Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, den Indexaufstieg des Konzerns.

4.3.2021 | Quelle: Encavis AG | Solarserver

© Solarthemen Media GmbH