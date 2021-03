Berufsbegleitendes Studium für Weiterbildung in den Bereichen erneuerbare Energien und Sektorenkopplung

Neues Weiterbildungsangebot für Personen mit beruflichem Interesse an der Energiewende: Die FernUniversität in Hagen und das Fraunhofer UMSICHT haben mit DYNERGY einen berufsbegleitenden Zertifikatskurs entwickelt, der interdisziplinäres Know-how in den Bereichen erneuerbare Energien, Sektorenkopplung und Systemdynamik vermittelt.

Wer Energie- und Produktionssysteme für hochvolatile Märkte und entsprechende Rahmenbedingungen gestalten möchte, braucht systemdynamische Kenntnisse zur Analyse, Gestaltung und Umsetzung sektorenübergreifender technischer und gesellschaftlicher Systeme. Hier setzt die Weiterbildung in den Bereichen erneuerbare Energien und Sektorenkopplung an: Die Teilnehmenden erwerben praxisrelevante und branchenübergreifende Fach-, Methoden- und Systemkompetenzen und qualifizieren sich damit für die Arbeit im Kontext aktueller und zukünftiger umweltwissenschaftlicher Fragestellungen.

Zielgruppe sind in erster Linie Ingenieur*innen und Naturwissenschaftler*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus sind auch Hochschulabsolvent*innen anderer Fachrichtungen sowie Personen, die ein besonderes berufliches Interesse an der Energiewende haben und interdisziplinäres Wissen erwerben oder vertiefen möchten, angesprochen.

Die Lernziele des 24-wöchigen Zertifikatskurses lauten zusammengefasst:

die Dynamik von Energieversorgungs- und Rohstoffsystemen im Zusammenspiel mit energie- und rohstoffverbrauchenden Systemen verstehen

Maßnahmen zur Prozessflexibilisierung und Sektorenkopplung entwickeln und bewerten

prozess- und branchenunabhängige Methoden der Systemdynamik, insbesondere mathematische Modelle und numerische Simulationen, für ein großes Anwendungsspektrum formulieren und anwenden

Vermittelt werden die Inhalte durch Blended Learning – die Kombination aus E-Learning-Angeboten und Präsenzseminaren. Ein weiteres wesentliches Element: ein neuartiger Ansatz zum Modeling-based Learning. Diese Ausrichtung ermöglicht den Teilnehmenden ein hohes Maß an zeitlicher und örtlicher Flexibilität: Sie können die Weiterbildung individuell planen und gestalten sowie an ihre beruflichen und privaten Anforderungen anpassen. Der Startschuss für die Pilotphase fällt am 1. April 2021.

Für Interessierte bieten die FernUniversität in Hagen und das Fraunhofer UMSICHT am 17. März eine kostenlose Informationsveranstaltung an. Sie findet von 17:00 bis 18:00 Uhr online statt. Details zur Infoveranstaltung „Weiterbildung in den Bereichen erneuerbare Energien und Sektorenkopplung“ sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

10.3.2021 | Quelle: Fraunhofer UMSICHT | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH