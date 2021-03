BVES: 300.000 Hausspeicher in Deutschland

Laut Bundesverband Energiespeicher (BVES) sind in Deutschland mittlerweile 300.000 Hausspeicher installiert. Der Verband verkündete die aktuellen Zahlen während der virtuellen Konferenz Energy Storage Systems 2021.

Das dynamisches Wachstum der Branche, das sich vor allem in Form der 300.000 Hausspeicher manifestiert, setzt sich laut BVES in Deutschland fort. Der regulatorische Rahmen, den die Politik setzt, sei jedoch weiterhin unpassend für einen breiten Markteinsatz von Energiespeichern, kritisiert der Verband.

10 Prozent Wachstum

Die jährlich vom BVES veröffentlichten Branchenzahlen zeigen im Rückblick auf das Jahr 2020 und in der Prognose für 2021 eine grundsätzlich positive Entwicklung auf. Über alle Technologien und Segmente ist der Umsatz der Energiespeicherbranche im Jahr 2020 um über 10 Prozent auf EUR 7,1 Mrd. gewachsen.

Wachstumstreiber seien die Trends zu Systemintegration, flexibler Sektorenkopplung und Elektromobilität insbesondere in den Bereichen Haushalt und Gewerbe. Allein 300.000 Heimspeicher seien mittlerweile in den Haushalten installiert und sorten für eine sichere Eigenversorgung mit grüner Energie.

Ein Blick in das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur in dem alle Betreiber von Speichern zur Meldung ihrer Anlagen verpflichtet sind, bestätigt diese vom BVES veröffentlichte Zahl noch nicht. Allerdings ist im MaStR eine gewisse Dunkelziffer zu vermuten. Denn anders als etwa bei den mit den Heimspeichern verbundenen Photovoltaikanlagen sind die Netzbetreiber nicht verpflichtet oder berechtigt, Vergütungen einzufrieren, solange die Anlagen nicht gemeldet werden.

Interessante Vergleiche

Die 300.000 Hausspeicher, von denen der BVES ausgeht, stünden für eine Bereithaltung von 2,3 GWh grünem Strom, ausreichend für die jährlichen Wäschegänge von über 20.000 Haushalten oder um über 170-mal mit dem E-Auto um die Erde zu fahren.

Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer BVES, sagt: „Ein Zubau von über 100.000 allein an Hausspeichern in einem Jahr ist ein tolles Ergebnis. Und gleichzeitig ein deutliches Signal, dass die Bürger in Haushalt, Gewerbe und Industrie zunehmend auf Speichertechnologien setzen wollen, um ihre Energieversorgung sicher, grün und kosteneffizient zu gestalten. Dieses Signal sollte endlich auch die Politik hören und der deutschen hochinnovativen Speicherbranche passende Rahmenbedingungen für ihre Produkte geben. Allein auf den Netzausbau zu setzen und die Menschen in ein veraltetes Energiesystem zu quetschen, wird für eine erfolgreiche Energiewende nicht ausreichen.“

Industriespeicher-Absatz leidet unter Corona

Während das Haushaltssegment überproportional auch im Corona-Jahr 2020 wuchs, mussten Industrie- und Gewerbespeicher einen Rückgang von etwa 20 Prozent hinnehmen. Auch dem internationalen Trend zum verstärkten Einsatz von Großspeichern in der Systeminfrastruktur entziehe sich Deutschland weiterhin, so der BVES. Dieses Marktsegment stagniere auf niedrigem Niveau. Der Trend zu Wasserstofflösungen finde in Deutschland ein schwieriges Umfeld vor. Marktanwendungen im industriellen Maßstab könnten sich deshalb (noch) nicht durchsetzen könnten. Eine gute Entwicklung zeigten dagegen thermische Speichersysteme, die insbesondere in der Industrie zunehmend Anwendung fänden und zur Dekarbonisierung beitrügen.

Insgesamt erwartet die Branche für 2021 im Industriesegment eine deutliche Erholung des Speichermarktes. Treiber seien hier speziell die flexible Sektorenkopplung in Richtung Wärme und der Trend zur Elektromobilität. Clevere Ladelösungen inklusive Speicher sowie Eigenversorgung mit grünem Strom gebe es bis hin zu grünem Wasserstoff.

Regulatorische Bremsen lösen!

„Ohne Energiespeicher fehlt der Energiewende was. Das wird zunehmend offenbar. Technisch kann die Branche so ziemlich alles. Verschiedene Technologien für alle Sektoren und alle Anwendungen sind fertig und einsatzbereit. Jetzt müssen nur endlich die regulatorischen Bremsen gelöst werden. Insbesondere wenn wir die heimische technische Exzellenz und hohe Wertschöpfung der Branche in Deutschland und Europa sichern und unterstützen wollen“, so Urban Windelen.

Die BVES Branchenzahlen 2021 präsentiert der Verband im Internet.

Anlass der Veröffentlichung bietet die internationale Konferenz Energy Storage Systems 2021. Der BVES organisiert sie in Kooperation mit der Messe Energy Storage Europe und Eurosolar e.V.

16.3.2021 | Quelle: BVES | Solarserver

