Damit beim Gottesdienst nicht die Lichter ausgehen: Ecoligo finanziert eine Aufdach-Photovoltaik-Anlage für die International Central Gospel Church in Ghana mit Crowdinvesting. Der neue Christ Temple des Kirchenverbundes befindet sich zurzeit in der Bauphase.

Während des sonntäglichen Gottesdienstes im Christ Temples der International Central Gospel Church (ICG Church), dem jede Woche rund 6.000 Gemeindemitglieder vor Ort und viele weitere im Onlinestream beiwohnen, kommt es regelmäßig zu Stromausfällen. Um diesen Unterbrechungen entgegenzuwirken und eine stabile Stromversorgung sicherzustellen, hat sich die International Central Gospel Church dazu entschieden, auf Solarenergie umzusteigen. Der Christ Temple, der sich zurzeit in der Bauphase befindet, soll nun mit einer großen Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 500 kW ausgestattet werden. Sie trägt einerseits dazu bei, die Kirchengemeinde mit sauberer Energie zu versorgen und ermöglicht es andererseits, die Stromkosten für die Gemeinde signifikant zu senken. Darüber hinaus können über die Gesamtlebensdauer der Anlage 6.512 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Die IICG Church ist einer der größten Kirchenverbunde Ghanas, dem circa 130.000 Mitglieder in knapp 800 Versammlungen angehören. Allein zur Gemeinde des Christ Temples, dem Hauptsitz des Verbandes, zählen rund 16.000 Kirchenmitglieder. Neben dem Gottesdienst, einer der wichtigsten Säulen der Gemeindearbeit, zählen auch Seminare, eine Bibliothek sowie diverse soziale Projekte zum Angebot des Christ Temples.

Es handelt sich bei der geplanten Photovoltaik-Anlage für den Christ Temple um ein Aufdach-System. Die Anlage verfügt über 1.236 Solarmodulen von Jinko Solar aus der Modellreihe Cheetah HC 72M 390-410W sowie zwanzig Wechselrichtern von Fronius. Der erwartete Stromertrag beträgt 734 MWh pro Jahr.

Hybridsystem mit Dieselgeneratoren

Der Endkunde International Central Gospel Church bleibt ans Stromnetz des staatlichen Energieversorgers angeschlossen. Die erzeugte Solarenergie ist komplett für den Eigenbedarf gedacht. Es gibt keine Einspeisung ins Stromnetz. In der Nacht oder an bewölkten Tagen, wenn die PV-Anlage nicht genug Solarenergie produziert, bezieht die International Central Gospel Church weiter Strom aus dem Netz. Die Solaranlage wird als Hybrid-System installiert. Das heißt sie wird mit einem sogenannten Hybrid Controller ebenfalls von der Marke Fronius ausgestattet, der sich mit den Backup-Dieselgeneratoren synchronisieren kann, so dass der Kunde auch im Falle eines Netzausfalls weiterhin Solarstrom konsumieren kann.

Dieses Projekt führt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesem Kunden fort, denn Ecoligo hat für die von ICG Church gegründete Central University bereits zwei Solaranlagen umgesetzt. Die 125-kW-Solaranlage (Central University Studentenwohnheime) und die 276-kW-Solaranlage (Central University Lehre & Administration) sind seit 2019 in Betrieb.

Anleger:innen erhalten eine Rendite von 5,50 Prozent p.a. (plus 0,50 Prozent im Falle des Early-Bird-Bonus) bei einer Laufzeit von 7 Jahren, erstmals zum 31.01.2022. Die Tilgung erfolgt zusammen mit der Zinsauszahlung erstmals zum 31.01.2023 und in den Folgejahren in jährlichen Tilgungsraten in variabler Höhe (Annuitäten) während der Nachrangdarlehenslaufzeit.

Weitere Informationen für die Finanzierung der Photovoltaik-Anlage für den Christ Temple sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

16.3.2021 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH