100 sonnen-Speicher für Girona

Die Sonnen GmbH und The Electric Storage Company beteiligen sich mit Stromspeichern und einem virtuellem Kraftwerk am Projekt Girona in Nordirland.

Der Speicherhersteller Sonnen GmbH und The Electric Storage Company (TESC) realisieren ein virtuelles Kraftwerk (VPP) für das “Projekt Girona” in Nordirland.

Ziel des Projekts Girona ist es, den Haushalten eine günstigere, grünere und intelligentere Energieversorgung bereitzustellen. Batteriespeicher von sonnen spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie ermöglichen den Haushalten, die von ihnen produzierte Solarenergie intelligent zu nutzen und das Netz zu stabilisieren, da es zunehmend auf schwankende erneuerbare Energiequellen angewiesen ist. Die Kombination aus der intelligenten sonnen-Batterie, der VPP-Lösung von sonnen und der von TESC entwickelten „smart tech PARIS-Plattform“ verschafft dem Projekt Girona besondere Voraussetzungen.

100 Batterien

Die Partnerschaft umfasst die Installation von 100 sonnen-Batterien, die über das sonnenVPP vernetzt sind. Die PARIS-Plattform ist eine Managementplattform für erneuerbare Energien von TESC, die mithilfe von Datenanalysen entscheidet, wie die Energie des virtuellen Kraftwerks verwaltet wird. Also zum Beispiel, ob sie direkt genutzt, gespeichert, gehandelt oder für die Netzstabilisierung bereitgestellt werden soll. Die Plattform optimiert den Einsatz der erneuerbaren Energie, wobei immer der Nutzen für den Kunden im Mittelpunkt der jeweiligen Entscheidungen steht.

Anne Marie McGoldrick, Geschäftsführerin von Girona Energy Ltd, betont: “Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen des Projekts Girona mit sonnen und The Electric Storage Company zusammenarbeiten und damit Mietern von Sozialwohnungen und Hausbesitzern gleichermaßen die Möglichkeit geben, ein Teil der Energiezukunft zu sein und gleichzeitig ihre Stromrechnungen zu senken”.

Synchronisation von Speichern

Das von sonnen entwickelte sonnenVPP ist eine neue Software zur intelligenten Steuerung und Synchronisation einer großen Anzahl von Heimspeichern, damit diese das Stromnetz unterstützen können. Durch die digitale Verbindung zu einer Großbatterie, kann dieses Netzwerk Unterschiede zwischen Energieverbrauch und -produktion ausgleichen, Netzüberlastungen minimieren und eine große Anzahl von Geräten koordinieren. Traditionell wurden diese Prozesse bisher von industriellen Einheiten wie Kraftwerken übernommen. Durch das sonnenVPP können diese Aufgabe nun auch Haushalte übernehmen. In Deutschland stellt sonnens virtuelles Kraftwerk unter anderem Regelleistung zur Verfügung und hilft so dabei, die Netzfrequenz zu stabilisieren.

Wenzel Brühl, Director Growth Markets Europa bei sonnen, fügte hinzu: “Wir freuen uns, gemeinsam mit The Electric Storage Company am Projekt Girona zu arbeiten. Dieses Projekt zeigt, wie die Energiesysteme von morgen funktionieren werden. Es legt sowohl die Energiezukunft des Einzelnen in seine eigenen Hände, bringt aber auch Vorteile für alle, indem es Energie intelligent verwaltet und gleichzeitig Netzstabilität bietet.”

sonnen hatte die für das Projekt verwendete sonnenBatterie 10 Ende 2019 in Deutschland eingeführt und Anfang dieses Jahres auch in Großbritannien vorgestellt. Das Projekt Girona hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Die sieben Ziele des Projektes sind die Verringerung von Emissionen und eine sauberere Luft, das Sammeln von Daten zum Aufbau einer lokalen Gemeinschaft für saubere Energie, der Aufbau eines Business Case für Nordirland, die Erfüllung von Kundenwünschen, die Reduzierung der Stromrechnungen von 25 bis 40 Prozent, die Verringerung der Brennstoffarmut sowie die Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe und schließlich das Testen, Lernen und Revolutionieren. Das Projekt wird von Northern Ireland Electricity Networks, UK Research and Innovation und dem Causeway Coast and Glens Council unterstützt.

17.3.2021 | Quelle: sonnen | Solarserver

© Solarthemen Media GmbH